В разных районах одного из регионов нашей страны находят больных и мертвых животных

Страшный вирус на пороге. И картина вырисовывается мрачная, ее дополнили результаты проведенной экспертизы. Об этом и другом - в обзоре региональной российской прессы на "Утре".

Вспышкой классической чумы свиней в который раз отметилось Приморье, пишет Vostokmedia.com. Следы вируса обнаружены в трех тушах мертвых диких кабанов. Их трупы исследовали в краевой ветеринарной лаборатории. Похоже, приближается настоящая эпидемия. Болезнь свирепствует только в лесах края, но это пока.

А в это время жители Вологодской области, как рассказали FlashNord в пресс-службе местного правительства, жалуются на все более частое появление лис даже в оживленных микрорайонах регионального центра. Возможно, вологодцы волнуются потому, что эти звери разносят бешенство.

Ставропольские эксперты проверили качество питьевой воды в крае. Результаты их исследований, информирует Newstracker.ru, показали, что 95,7% водопроводов и природных источников питьевой воды на Ставрополье соответствуют нормам.

Завтра в Ростовской области перекроют федеральную трассу А260. Это произойдет из-за учений летчиков Южного военного округа, приводит Rostovgazeta.ru данные ФКУ Упрдор "Азов". Водителей попросили продумать альтернативный путь заранее.

Между тем настоящий бронетранспортер на одной из автозаправок в Щелково удивил автомобилистов, передает "Подмосковье сегодня" со ссылкой на соцсеть. Боевую машину, которая "частенько туда приезжает", заливали дизельным топливом.

В Нижегородской области минимальная зарплата в 2018 г. составит 10 тыс. руб. в коммерческих организациях, а в бюджетных - не менее установленного федеральным законодательством МРОТ, сообщает Newsnn.ru. С 1 января МРОТ для региональных бюджетников - 9 тыс. 489 рублей.

Почти половину долгов не сможет взыскать по Татарстану Фонд соцстрахования. Предприятия республики задолжали ему 127,4 млн руб., уточняет Inkazan.ru, из которых вернуть 46,5% нереально.

В одной из больниц Башкирии умер местный житель, который поджег себя на площади. Неофициально факт его смерти Mkset.ru подтвердили и в ишимбайском следственном отделе СКР.

Сколько из своей зарплаты вынужден отдавать в казну государства тюменец, выяснил Nashgorod.ru. При этом за среднюю величину была взята сумма в 25 тыс. рублей.

Омску с учетом софинансирования на благоустройство дворов и общественных пространств в ушедшем году выделили 158 млн рублей. Из них 105 млн, констатирует Gorod55.ru, ушло на общественные пространства, 52 млн - на дворы.

Ремонт 138 км трасс предусматривает выполнение программы "Безопасные и качественные дороги" в Свердловской области, отмечает Tagilcity.ru. На это область выделит 1,264 млрд руб., а федеральный бюджет - 800 млн рублей.

Продолжают снижаться денежные доходы населения Удмуртии. За 11 месяцев 2017 г. они в среднем составили 23,2 тыс. руб. на человека, что на 2,8% меньше по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, поясняет Udm-info.ru.