Зарплаты украинцев перекочевали в карман генпрокурора
Генпрокурор Украины Юрий Луценко коряво попытался объяснить, на какие средства он путешествовал в Новый год на Сейшельские острова, чем вызвал и смех, и негодование общественности. Напомним, ранее он утверждал, что за отдых расплатился его старший сын, сделав родителям подарок.
В среду, 30 января, генпрокурор разразился постом в Facebook, в котором он заявил, что может позволить оплатить поездку всей семьи за $20 тыс. на Сейшелы, не имея при этом никаких офшоров и теневого бизнеса.
По его словам, в сентябре прошлого года его старший сын Александр женился, и тогда семейство решило отдохнуть в январе, объединив два торжества - медовый месяц молодоженов и 30-летие совместной жизни Юрия и Ирины. Перелет оплатило чадо, а проживание они сами.
"У нас нет счетов в офшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс. грн. ежемесячно. Ира - более 110 тыс. дохода. Это позволило нам провести с детьми семь дней на отдыхе", - написал генпрокурор.
Также он добавил, что в декабре 2017-го оказал материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тыс. гривен.
И разместил справку о доходах за прошлый год, как отметили украинские СМИ, не подписанную замом Дмитрием Сторожуком, главбухом и без гербовой печати. Зато с весьма интересными циферками, по которым можно проследить, какими странными скачками его зарплата преодолевала невидимые барьеры в сторону увеличения.
Так, в июле 2017-го Луценко заработал 70 тыс. 429 грн., а уже в августе 131 тыс. 521, то есть почти вдвое больше. Для сравнения, прокурор местной прокуратуры за июль получил около 10-11 тыс. грн., а за август 14-15 тыс. гривен. Такие данные приводит издание "Страна.ua".
Очередную планку зарплата Луценко преодолела в сентябре - 142 тыс. грн., далее в октябре - 172 тыс. гривен. А под Новый год генпрокурору было начислено и вовсе 218 тыс. 563 грн., что равняется годовому доходу прочих прокуроров.
На пост и справку ведущего юриста страны обратил внимание бывший зампомощника главы Пентагона по вопросам Незалежной и Евразии Майкл Карпентер. "Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорит, что отпуск на курорте "Four Seasons" на Сейшельских островах - это то, что может себе позволить "типичный украинец среднего класса". Это будет хорошим слоганом для кампании", - съязвил он в своем аккаунте в Twitter. На это американцу ответили, что "эти люди настолько оторваны от реальности, что просто безумие".
"Как можно так позорить Украину так врать, что даже американские деловые люди и политики начинают писать и иронизировать над нашими ворами-вралями", - отметил другой пользователь.
Сегодня же неутешительные данные по долгам по зарплатам привела
Государственная служба статистики Украины. Сообщается, что на 1 января 2018 г. задолженность по выплате
зарплаты украинцам достигла 2 млрд 368,4 млн грн. (без учета зоны проведения АТО). При этом по состоянию на 1
января 2015 г. долг составлял 1 млрд 320,1 млн гривен. Следовательно, долг по выплате зарплаты увеличился в 1,8 раза, пишет агентство УНН.
Рубль рухнет весной
В это время американскому доллару прочат небывалый рост
Зарплаты взлетели до небес
В правительстве говорят, что оклады увеличиваются рекордными темпами
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- НАТО столкнулась с пришельцами
- Инопланетяне подготовили захват Земли
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина