Зарплаты украинцев перекочевали в карман генпрокурора

Пока народ Незалежной стремительно нищает, представители постмайданной власти оправдываются за отдых на островах

Генпрокурор Украины Юрий Луценко коряво попытался объяснить, на какие средства он путешествовал в Новый год на Сейшельские острова, чем вызвал и смех, и негодование общественности. Напомним, ранее он утверждал, что за отдых расплатился его старший сын, сделав родителям подарок.

В среду, 30 января, генпрокурор разразился постом в Facebook, в котором он заявил, что может позволить оплатить поездку всей семьи за $20 тыс. на Сейшелы, не имея при этом никаких офшоров и теневого бизнеса.

По его словам, в сентябре прошлого года его старший сын Александр женился, и тогда семейство решило отдохнуть в январе, объединив два торжества - медовый месяц молодоженов и 30-летие совместной жизни Юрия и Ирины. Перелет оплатило чадо, а проживание они сами.

"У нас нет счетов в офшорных зонах, мы не располагаем зарубежной недвижимостью, яхтами или вертолетами. В последнее время я получаю зарплату от 130 до 220 тыс. грн. ежемесячно. Ира - более 110 тыс. дохода. Это позволило нам провести с детьми семь дней на отдыхе", - написал генпрокурор.

Также он добавил, что в декабре 2017-го оказал материальную помощь раненым воинам АТО на 450 тыс. гривен.

И разместил справку о доходах за прошлый год, как отметили украинские СМИ, не подписанную замом Дмитрием Сторожуком, главбухом и без гербовой печати. Зато с весьма интересными циферками, по которым можно проследить, какими странными скачками его зарплата преодолевала невидимые барьеры в сторону увеличения.

Так, в июле 2017-го Луценко заработал 70 тыс. 429 грн., а уже в августе 131 тыс. 521, то есть почти вдвое больше. Для сравнения, прокурор местной прокуратуры за июль получил около 10-11 тыс. грн., а за август 14-15 тыс. гривен. Такие данные приводит издание "Страна.ua".

Очередную планку зарплата Луценко преодолела в сентябре - 142 тыс. грн., далее в октябре - 172 тыс. гривен. А под Новый год генпрокурору было начислено и вовсе 218 тыс. 563 грн., что равняется годовому доходу прочих прокуроров.

На пост и справку ведущего юриста страны обратил внимание бывший зампомощника главы Пентагона по вопросам Незалежной и Евразии Майкл Карпентер. "Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко говорит, что отпуск на курорте "Four Seasons" на Сейшельских островах - это то, что может себе позволить "типичный украинец среднего класса". Это будет хорошим слоганом для кампании", - съязвил он в своем аккаунте в Twitter. На это американцу ответили, что "эти люди настолько оторваны от реальности, что просто безумие".

"Как можно так позорить Украину так врать, что даже американские деловые люди и политики начинают писать и иронизировать над нашими ворами-вралями", - отметил другой пользователь.

Сегодня же неутешительные данные по долгам по зарплатам привела Государственная служба статистики Украины. Сообщается, что на 1 января 2018 г. задолженность по выплате зарплаты украинцам достигла 2 млрд 368,4 млн грн. (без учета зоны проведения АТО). При этом по состоянию на 1 января 2015 г. долг составлял 1 млрд 320,1 млн гривен. Следовательно, долг по выплате зарплаты увеличился в 1,8 раза, пишет агентство УНН.

