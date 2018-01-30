Сын генпрокурора Украины подарил отцу Сейшелы

Отдыхать на южных островах любит не только президент Незалежной

Не успели утихнуть страсти по Мальдивским рождественским приключениям главы украинского государства Петра Порошенко, как местные СМИ решили докопаться до путешествия генерального прокурора Юрия Луценко. Сегодня он заявил, что его отдых на Сейшельских островах был достаточно скромным, а поездку оплатил родной сын, сообщает "Укринформ".

По словам чиновника, его семья имеет достаточно средств для краткосрочного путешествия на Сейшелы, а все ресурсы будут задекларированы.

"Все средства, которые мы заплатили за пребывание, будут указаны в следующей декларации. Я указал в декларации подарок сына, который занимается бизнесом, предоставившего нам средства для оплаты этого семидневного отдыха. Остальные средства, которые мы потратили там на другие нужды, также будут указаны в нашей декларации примерно в марте-апреле", - отметил генпрокурор.

Луценко сообщил, что во время отдыха на островах "никаких излишеств там не было".

"Я не склонен оправдываться. Но, к сожалению, так реально произошло, что отдыхать без проведения митингов и дискуссий я могу только за рубежом", - уточнил он.

Генпрокурор добавил, что его сын, который платит все налоги, имеет возможность помочь родителям "получить этот отдых перед тяжелым годом".

Он сказал, что помощь сына (вероятно, старшего - 29-летнего Александра, т.к. младшему Виталию всего 19 лет) в размере €10 тыс. указана в декларации как одноразовый подарок.

Как ранее сегодня сообщало "Радио Свобода", семья Луценко на Новый год неделю отдыхала на Сейшелах, арендовав три виллы. По информации издания, отдых им обошелся примерно в €50 тысяч.

Напомним, журналисты в середине месяца выяснили, что президент Порошенко, отдавшись лучам южного солнца на Мальдивах с 1 по 8 января, выложил из собственного кармана по меньшей мере $500 тысяч. Украинцев возмутил такой шикарный вояж лидера нации в период тяжелой экономической обстановки в стране. Еще более их удивил тот факт, что глава государства выехал за пределы страны инкогнито и с чужим паспортом.

