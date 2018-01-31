США оставят Украину без танков и подлодок

Укреплять обороноспособность Киева за свой счет Вашингтон не станет

Поставки вооружения из США на Украину будут иметь очень ограниченный характер. Главная причина в том, что американцы не доверяют украинским властям, опасаясь, что те испортят технику и разворуют деньги. Поэтому надеждам Киева на то, что США предоставят оружие в аренду на безвозмездной основе, сбыться не суждено.



Брать вооружение в лизинг у западных стран, в первую очередь у США, предложил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. По его словам, армия Незалежной пользуется техникой советского производства, которая устарела морально и физически, а перевооружить войска за свой счет Киев не в состоянии. Поэтому и нужно обратиться за помощью к Штатам, которые могли бы предоставить современное вооружение "в режиме лизинга или бесплатной передачи для тестирования и испытаний", сообщает "Свободная пресса".

Но директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов уверен, что "в стране, где не прекращается гражданская война, ни о каком лизинге речь просто не может идти".

"Когда, например, индийское правительство берет у нас в лизинг подводную атомную лодку, это понятно. Они на ней работают. Моряки готовятся, офицеры готовятся. Потом лодку возвращают, но зато есть подготовленные экипажи. А здесь что они собираются брать в лизинг у американцев? Истребители F-16, которые тут же у них попадают? Для американского оборонно-промышленного комплекса подобное предложение будет звучать просто нелепо. Весь смысл его в том, что украинцы хотят опять что-то даром получить", - отметил эксперт.

Деньги, которые переводят украинцам из-за рубежа, якобы идут "на укрепление обороноспособности страны, а на самом деле просто разворовываются". ВПК страны создает единичные образцы вооружения (как правило, неудачные), которые демонстрируются на выставках, а потом о них все забывают. Слова Гриценко вызваны жадностью украинских властей, которые решили, что если США готовы поставить "Джавелины" на $47 млн, то им ничего не стоит подарить Киеву еще и танки, ракетные комплексы и подводные лодки, считает Коновалов.

Эксперт не верит в то, что Вашингтон согласится передать Киеву оружие для испытаний. "Слишком сложная процедура. Это придется делать на двусторонней основе, не в рамках НАТО. А там существует масса процедур и протоколов того, как это делается. И требуется масса согласований", - пояснил он. Недаром США так и не предоставили Украине статус внеблокового партнера, хотя обещали сделать это.

"Это возложит на США более серьезную степень ответственности. А сейчас им удобно. Они ввели внешнее управление, но при этом у них нет никаких официальных обязательств. Хотя фактически они управляют Украиной, разрушают ее оборонно-промышленный комплекс. Ведь ни США, ни Европе не нужен конкурент. Им нужен рынок сбыта, собственно, для чего все и затевалось", - заключил Коновалов.

Замдиректора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварев отмечает, что страны НАТО очень ограничены в средствах, мало кто из них способен пускать на оборонку требуемые 2% ВВП. В этой ситуации члены альянса не будут оказывать Киеву безвозмездную помощь - "только за деньги".

У США есть программы помощи иностранным государствам в военной сфере, которые предусматривают бесплатные поставки вооружений странам с определенным статусом. В этом году Вашингтон уже выделил Киеву на перевооружение $400 млн, так что вряд ли американцы раскошелятся еще.

По мнению Шварева, новое вооружение западного образца не принесет украинской армии пользы, поскольку она обучена воевать советским оружием, а обученность куда важнее новизны. Придется тратить колоссальные средства и время на то, чтобы научить солдат пользоваться теми же "Джавелинами".