США оставят Украину без танков и подлодок
Поставки вооружения из США на Украину будут иметь очень
ограниченный характер. Главная причина в том, что американцы не доверяют
украинским властям, опасаясь, что те испортят технику и разворуют деньги.
Поэтому надеждам Киева на то, что США предоставят оружие в аренду на
безвозмездной основе, сбыться не суждено.
Брать вооружение в лизинг у западных стран, в первую очередь у США, предложил экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко. По его словам, армия Незалежной пользуется техникой советского производства, которая устарела морально и физически, а перевооружить войска за свой счет Киев не в состоянии. Поэтому и нужно обратиться за помощью к Штатам, которые могли бы предоставить современное вооружение "в режиме лизинга или бесплатной передачи для тестирования и испытаний", сообщает "Свободная пресса".
Но директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов уверен, что "в стране, где не прекращается гражданская война, ни о каком лизинге речь просто не может идти".
"Когда, например, индийское правительство берет у нас в лизинг подводную атомную лодку, это понятно. Они на ней работают. Моряки готовятся, офицеры готовятся. Потом лодку возвращают, но зато есть подготовленные экипажи. А здесь что они собираются брать в лизинг у американцев? Истребители F-16, которые тут же у них попадают? Для американского оборонно-промышленного комплекса подобное предложение будет звучать просто нелепо. Весь смысл его в том, что украинцы хотят опять что-то даром получить", - отметил эксперт.
Деньги, которые переводят украинцам из-за рубежа, якобы идут "на укрепление обороноспособности страны, а на самом деле просто разворовываются". ВПК страны создает единичные образцы вооружения (как правило, неудачные), которые демонстрируются на выставках, а потом о них все забывают. Слова Гриценко вызваны жадностью украинских властей, которые решили, что если США готовы поставить "Джавелины" на $47 млн, то им ничего не стоит подарить Киеву еще и танки, ракетные комплексы и подводные лодки, считает Коновалов.
Эксперт не верит в то, что Вашингтон согласится передать Киеву оружие для испытаний. "Слишком сложная процедура. Это придется делать на двусторонней основе, не в рамках НАТО. А там существует масса процедур и протоколов того, как это делается. И требуется масса согласований", - пояснил он. Недаром США так и не предоставили Украине статус внеблокового партнера, хотя обещали сделать это.
"Это возложит на США более серьезную степень ответственности. А сейчас им удобно. Они ввели внешнее управление, но при этом у них нет никаких официальных обязательств. Хотя фактически они управляют Украиной, разрушают ее оборонно-промышленный комплекс. Ведь ни США, ни Европе не нужен конкурент. Им нужен рынок сбыта, собственно, для чего все и затевалось", - заключил Коновалов.
Замдиректора Центра анализа мировой торговли оружием Владимир Шварев отмечает, что страны НАТО очень ограничены в средствах, мало кто из них способен пускать на оборонку требуемые 2% ВВП. В этой ситуации члены альянса не будут оказывать Киеву безвозмездную помощь - "только за деньги".
У США есть программы помощи иностранным государствам в военной сфере, которые предусматривают бесплатные поставки вооружений странам с определенным статусом. В этом году Вашингтон уже выделил Киеву на перевооружение $400 млн, так что вряд ли американцы раскошелятся еще.
По мнению Шварева, новое вооружение западного образца не принесет украинской армии пользы, поскольку она обучена воевать советским оружием, а обученность куда важнее новизны. Придется тратить колоссальные средства и время на то, чтобы научить солдат пользоваться теми же "Джавелинами".
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