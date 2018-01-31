Украина тонет в долгах
Экономика страны находится в плачевном состоянии с 2014 г., и путей выхода из этого пока нет. Кроме того, в ближайшие три года ситуация сильно ухудшится, и связано это в первую очередь с огромными долгами страны. Об этом заявил бывший министр экономики Украины Виктор Суслов.
Незалежная ежегодно получала транши от Международного валютного фонда (МВФ). При этом Киев не стремился отдавать долги. По словам Суслова, до 2021 г. страна должна перевести на счет фонда $21 миллиард. Только в этом случае можно избежать дефолта.
"Если вспомнить, что валютные резервы сформированы из кредитов МВФ, которые тоже нужно вернуть, то ситуация выглядит достаточно плачевно", - цитирует его телеканал ZIK.
Несмотря на такие серьезные экономические проблемы, экс-министр уверен в дальновидности администрации Порошенко, которая убережет Незалежную от глубокого кризиса. По его мнению, в 2019 г. государство выставит на торги сельскохозяйственные земли. Суслов подчеркнул, что это вызывает огромный спрос у иностранцев. Именно за счет их денег страна и выползет из долговой ямы.
"Поэтому думаю, что именно продажа земли
сельскохозяйственного назначения спасет Украину от дефолта", - добавил он.
Скорее всего, такие меры никак не помогут восстановить разрушенную экономику, так как Украина вновь попросила МВФ о помощи. Фактически она берет деньги, для того чтобы отдать долги. Такая политика выглядит не слишком разумной.
Распродажа земель вызывает еще больше вопросов. Даже если это удастся, то страну заселят иностранцы, которые полностью уничтожат сельскохозяйственную отрасль и к тому же смогут диктовать свои правила игры.
При этом реальных резервов, за счет чего можно вытянуть Украину без посторонней помощи, пока не видно и не предвидится.
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