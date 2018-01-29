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В украинском правительстве заговорили о дефолте

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
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Тяжелые времена наступят для страны в случае отказа от сотрудничества с МВФ

Об этом предупредил украинцев министр социальной политики Андрей Рева в интервью местному изданию "Обозреватель".

По его словам, Международный валютный фонд является "локомотивом реформ" на Украине.

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"Почему говорим о необходимости поддержки со стороны МВФ? Если мы имеем поддержку МВФ и проводим реформы, они позволят нам перекредитоваться. Если мы прекращаем сотрудничать с фондом, они говорят: "Нет вопросов, тогда возвращайте деньги". Вот тогда нам придется либо забрать средства из бюджета, либо объявить дефолт", - сказал министр.

Он признал, что в нынешних условиях для страны лучше продолжать сотрудничать с фондом для того, чтобы завершить реформы на Украине и "вести себя цивилизованно". По мнению Ревы, те "долги, которые чиновники, находившиеся у власти на Украине, набрали за годы независимости, являются следствием популистской политики".

Кроме того, министр отметил, что сейчас в стране очень большая бедность и тяжелее всего приходится пенсионерам.

Вообще в последнее время в Незалежной часто говорят о негативном сценарии, который ожидает Киев уже в недалеком будущем. Так, комментируя 23 января возможный отказ МВФ сотрудничать с Украиной член комитета по вопросам бюджета Верховной рады, депутат от фракции "Батькивщина" Иван Крулько предположил, что фонд анализирует выполнение украинскими властями программы сотрудничества, а вернее, их невыполнение. В качестве примера он привел историю с созданием Антикоррупционного суда, законопроект по которому намертво застрял в парламенте.

"Гривня с каждым днем девальвирует. Соответственно, раскручивается маховик инфляции. Естественно, помощь МВФ стабилизировала бы ситуацию. Что будет, если до конца года МВФ не выделит ни одного транша? Я не хочу говорить о дефолте, пусть об этом говорят эксперты, но это повлечет за собой очень и очень негативные последствия для экономики", - спрогнозировал Крулько украинское будущее тому же "Обозревателю".

Зампредседателя Национального банка Олег Чурий 22 января сообщил, что обязательства Украины перед МВФ составляют в общей сумме $12,1 миллиардов.

По мнению исполнительного директора Международного фонда Блейзера Олега Устенко, если Киев не сможет получить очередной кредит от МВФ (а это сумма в $2 млрд) в 2018-ом, то "единственной альтернативой удержать финансовую стабильность в стране до конца текущего года будет уменьшение золотовалютных резервов". По его подсчетам, непокрытая потребность Незалежной в валюте на этот год составляет порядка $7 млрд, из которых четыре пойдут на покрытие долгов, и 3 - на иные нужды. Эксперт уверен, что эти средства есть в так называемых чистых резервах Нацбанка.

Поэтому Устенко не видит причины объявления дефолта именно в нынешнем году, однако в 2019-ом - " да, я считаю, что это серьезнейшая угроза", подчеркнул он РИА "Новости".

Что касается приснопамятного антикоррупционного законопроекта, внесенного в Раду президентом Петром Порошенко 22 декабря 2017 года, то его уже раскритиковали и глава миссии МВФ на Украине Рон ван Роден (соответствующее письмо было направлено в администрацию главы государства 11 января), и Евросоюз, в котором отметили, что документ не отвечает обязательствам Киева.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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