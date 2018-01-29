Украинские радикалы напали на блокадников
Взращенная "революцией достоинства" радикальная украинская молодежь не дала провести в декоммунизированном Днепре концерт по случаю 74-й годовщины снятия блокады Ленинграда от немецко- фашистских захватчиков. Об этом в понедельник, 29 января, сообщил на своей странице в Facebook сопредседатель фракции "Оппозиционного блока" в Верховной раде Александр Вилкул.
"Несколько десятков моральных уродов атаковали концерт, на котором присутствовало 65 пожилых людей, переживших блокаду и сейчас проживающих в Днепре. Все эти люди старше 80 лет. Многие из них перенесли в жизни инсульты и инфаркты. Заблокированными в здании оказались также дети из творческого коллектива, подготовившие для стариков концертную программу", - написал политик.
По его словам, несмотря на то, что боевики в масках и балаклавах атаковали "мирное собрание стариков" в Доме учителя, организаторам мероприятия удалось "позорную провокацию".
Депутат потребовал изолировать радикалов и их руководителей от общества, а также сообщил, что их имена известны. "Власть не просто бездействует, она еще и полностью поощряет подобные действия", - подчеркнул Вилкул.
На официальной странице партии говорится, что нападавшими являются члены националистической группировки "С14" (запрещена в РФ), которая внесена в список международных террористических организаций на портале Terrorism Research & Analysis Consortium TRAC.
Как рассказала руководитель детского творческого коллектива Ирина Сидорова, когда молодых людей попросили снять маски, то радикалы между собой говорили о том, что их сорвали прямо с учебного процесса, поэтому если они сейчас снимут балаклавы, то у них могут быть проблемы в университете.
Прибывшая на вызов полиция вывела нападавших из здания, при этом молодчики отказались предъявлять удостоверяющие личность документы.
"Факельные шествия этих тварей никто не срывает. Полиция охраняет. Так- что не трудно догадаться откуда ноги растут", - отметил один из пользователей под постом Вилкула в Сети.
Другой напомнил: "Национализм- это просто тупик в современном обществе! Националисты в развитых странах - маргиналы! Если националисты диктуют свои условия, не видать Украине ЕС".
Еще кто-то задается вопросом: "Как
это могло произойти: такая жуткая моральная деградация отдельных
человекоподобных тварей... Очень жаль стариков. Можно представить, как
им горько. Легче тем, кто не дожил до этих дней ((".
Произошедшее в Днепропетровске в России назвали надругательством над священной памятью о подвиге ленинградцев, что говорит о том, что у постмайданного украинского государства нет будущего. Так прокомментировал РИА "Новости" эту "безобразную, отвратительную акцию" научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков.
"Ленинградцы доказали, что они могут побеждать в самых ужасающих условиях. И память о тех событиях священна для всех народов Советского Союза, воевавших с нацизмом, отстоявших общую родину и затем принесших мир народам Европы (...) А Украина, отрубая себе память о героях войны, тем самым отрубает себе движение вперед. У страны, которая так относится к своей истории, нет будущего", - считает Мягков.
Необходимо заметить, что именно радикалы фашиствующей "С14" бегают по украинским весям, чтобы то тут, то там атаковать храмы УПЦ МП. Последнюю такую разборку радикалы учинили у церкви
святого равноапостольного князя Владимира
в Сыховском районе Львова, о чем похвастались в Сети видеороликом.
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