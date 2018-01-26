Варшава поставила заслон популяризации Киевом своего украинского националиста

Сейм Польши одобрил законопроект о запрете в стране пропаганды так называемой "бандеровской идеологии". В пятницу, 26 января, документ, предложенный движением Kukiz'15, прошел третье чтение, сообщает Do Rzeczy.

Пакет законопроектов, которые предусматривают изменения в закон об Институте национальной памяти Польши, поддержало большинство членов парламента - 279 из 414. За документ проголосовали все депутаты PiS ("Право и справедливость"), Kukiz'15 и PSL ("Польская крестьянская партия"). Также его одобрили и несколько оппозиционных депутатов.

Отмечается, что закон касается определения преступлений украинских националистов и украинских организаций, которые сотрудничали с Третьим рейхом во время Второй мировой войны и несут ответственность за события на Волыни и в Восточной Малой Польше. Документ предусматривает возможность открытия уголовных дел в отношении граждан, отрицающих вину украинских националистов за преступления против поляков.

За отрицание "преступлений бандеровцев" предусмотрен штраф или лишение свободы на срок до 3 лет.

Фракция Kukiz'15, лидером которой является известный панк-рок-музыкант Павел Кукиз, представила свой законопроект больше года назад, но какое-то время он был заморожен. Депутаты должны были начать его рассматривать в ноябре 2017-го, однако в последний момент он был снят с повестки дня. По неофициальной информации, такие шаги тогда были предприняты, чтобы не вносить еще большую напряженность в отношения Киева и Варшавы накануне визита президента Польши Анджея Дуды на Украину.

Ну и для полноты картины маленький штрих к судьбе инициатора законопроекта против бандеризации в Польше Кукиза - в 2014 г. он активно выступал на украинском Майдане.

И вот ныне счастливый польский друг украинцев пишет в своем Twitter: "Сейм только что проголосовал за наш законопроект, запрещающий пропаганду бандеризма и отрицание геноцида на Волыни, осуществленное отрядами украинских националистов из ОУН-УПА (запрещена в РФ). Мы сделали это! Передайте дальше!"

Парадокс в том, что все дни на Майдане в Киеве стаями болтались украинские активисты-радикалы с атрибутикой и символами оуновцев. Тогда, вероятно, польским друзьям госпереворота на Украине казалось, что это единицы и это временно.

