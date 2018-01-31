Запрет Бандеры в Польше ранил Незалежную

Историк Вятрович потребовал от нардепов заявить протест польским властям

Сейм Польши должен знать, что запрет признавать Степана Бандеру и его последователей героями просто недопустим. С таким воззванием к Верховной раде выступил директор Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович.

"Польский сенат сегодня рассмотрит закон о "бандеризации". Считаю, что украинский парламент должен заявить польским коллегам о недопустимости его принятия", - написал Вятрович в Facebook.

В среду, 31 января, в Сенате Польши рассматривают новую редакцию закона об Институте национальной памяти, согласно которому за отрицание "преступлений бандеровцев" и "Волынской резни" предусмотрен штраф и даже лишение свободы на срок до 3 лет. Соответствующую норму в минувшую пятницу одобрили в Сейме. МИД Украины уже выступил по этому поводу с заявлением, в котором призвал польский Сенат к "политической мудрости".

Между тем Варшава уже не раз подчеркивала, что героизация Степана Бандеры на Украине недопустима. Более того, летом 2017 г. глава МИД Польши Витольд Ващиковский открыто заявил, что будет противостоять всем международным шагам Незалежной, пока там ущемляют права нацменьшинств и прославляют националистов. "Украина не сможет вступить в Евросоюз со Степаном Бандерой", - предупредили в Варшаве.

Степан Бандера - идеолог украинского национализма, лидер организации "Украинская повстанческая армия" (УПА, признана экстремистской в РФ), известный кровавыми расправами над еврейским и польским населением Украины в годы Второй мировой войны. В 2010 г. Виктор Ющенко присвоил Бандере посмертное звание национального героя страны.

Владимир Вятрович ранее уже обращал на себя внимание скандальными заявлениями. В частности, на днях "Утро" рассказывало, как он увидел угрозу украинской идентичности в Викторе Цое и Владимире Высоцком.