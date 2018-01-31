Единственный украинский космонавт загадочно умер
Сообщение о смерти первого и единственного космонавта Незалежной Леонида Каденюка официально подтвердил Департамент здравоохранения Киевского горсовета. Между тем данных, от чего скончался Каденюк, до сих пор нет.
"Мы повреждаем факт смерти Каденюка. Причины будут установлены после проведения судмедэкспертизы", - заявили РИА "Новости" в пресс-службе мэрии украинской столицы.
В настоящий момент известно, что 67-летний Каденюк умер в парке Царское Село в Киеве. Приехавшая "скорая" уже констатировала смерть.
Леонид Каденюк был летчиком-испытателем Государственного НИИ Военно-воздушных сил СССР. В 1995 г. принял гражданство Украины и вошел в группу космонавтов Национального космического агентства Украины, прошел подготовку в NASA. Свой единственный полет совершил в период с 19 ноября по 5 декабря 1997 г. на американском корабле-шаттле "Колумбия".
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