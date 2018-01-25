США сдают позиции в космосе

Соединенные Штаты прощаются с МКС: слишком дорогое удовольствие

Американцы откажутся от использования Международной космической станции (МКС) в 2025 году. Такой вывод делает издание The Verge после изучения проекта американского бюджета. В статьях расходов МКС попросту не упоминается.

Окончательно все станет понятно в феврале, когда состоится окончательное чтение документа. Но вряд ли конгрессмены начнут отстаивать МКС. Напротив, законодатели и раньше уже заявляли, что содержание станции обходится казне слишком дорого, а толку чуть. Кроме этого, из-за МКС не хватает денег на развитие новой космической стратегии США, сосредоточенной на изучении дальнего космоса.

Ранее Барак Обама, будучи на посту президента, продлил пребывание американских астронавтов на МКС до 2024 года. Если с 2025 г. США не будут оплачивать ее содержание, они не смогут и пользоваться ею. Однако другой базы на околоземной орбите у них нет. Разговоров, конечно, много и об освоении Луны, и о создании мини-платформ для старта кораблей в глубины Вселенной. Но пока это все только прожекты, больше напоминающие фантастические романы.

Более того, до сих пор США не имеют возможности запускать в космос собственные пилотируемые миссии. Некоторое время назад в NASA приняли решение отдать эту нишу коммерсантам и сейчас сотрудничают по этому направлению с Boeing и SpaceX.

Однако пока ни одна, ни другая компания не готовы к сложным проектам. К примеру, SpaceX обещала отправить астронавтов на МКС еще в 2017 г., но после взрыва ракеты-носителя Falcon в сентябре 2016 г. перенесла день икс на май 2018 года.

Впрочем, The Verge сомневается, что компании это удастся. Судя по тому, как идут испытания, раньше 2019 г. американцы не смогут обойтись без помощи других стран в освоении космоса. Сейчас для доставки астронавтов на МКС они арендуют места в российских кораблях.

Ранее в Роскосмосе заявляли, что работа МКС в нынешнем режиме продлится до 2024 г., что потом - будет видно ближе к делу. Содержать МКС в одиночку Россия не сможет, да это и не нужно. Пора двигаться дальше. Возможно, решение американцев станет стимулом для развития и российской космической программы.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин заявил о совместных планах Москвы и Вашингтона проводить пилотируемые пуски с космодрома Восточный и изучать дальний космос. Но так будет, если какие-нибудь "умники" в США не выступят против, цитирует его РИА ФАН.