Над Россией взойдет кровавая Луна
Во вторник, 30 января, Луна подойдет к Земле на минимальное расстояние - 359 тыс. км, что на 25 тыс. ближе, чем обычно. И уже в среду, 31 января, россияне смогут сначала увидеть огромное ночное светило, а потом им с трудом удастся найти его на небе.
Феномен приближения спутника к нашей планете называется суперлунием. Это происходит каждый год, однако совпадения двух периодов - перигея (ближайшей к Земле точки околоземной орбиты спутника) и полнолуния - случаются крайне редко.
"Второе январское суперлуние 31 января 2018 года совпадает с полным затмением Луны. 31 января с 14:28 до 18:11 мск произойдут полнолуние и полное затмение Луны", - цитирует астрономов Московского планетария РИА "Новости".
Конечно, пропустить такое завораживающее зрелище нельзя. Оно уникально тем, что спутник во время затмения расположится рядом с точкой перигея. Таким образом, в земную тень войдет суперлуна, а диаметр небесного тела увеличится на 8%.
При этом ее поверхность приобретет не обычную серебристо-белую расцветку, а багровую. И в течение часа кровавая суперлуна будет бледнеть, пока не приобретет привычный оттенок, отмечает URA.RU.
Суперлунием астрономы называют явление в том случае, если между перигеем Луны и полнолунием разница составляет не более трех суток.
Увидеть это явление смогут не только россияне, но и жители Восточной Европы, Восточной Африки, Азии, Австралии, Тихого океана и Северной Америки. В Москве ночное светило появится в зоне видимости после 17:00.
Также за суперлунием и затмением одновременно при хорошей погоде смогут понаблюдать и жители Петербурга, рассказал пресс-секретарь Пулковской обсерватории Сергей Смирнов, пишут "Известия".
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