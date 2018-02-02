Саакашвили показал Украину будущего

Документальная лента оппозиционного политика вышла на экраны

В часовой хронометрах фильма под названием "Украина, которая смогла" уложились не только идеи Саакашвили на тему "Как обустроить Незалежную", но и критические сентенции относительно главных виновников текущего положения дел в стране.

Главными действующими лицами ленты выступили сам режиссер-политик, а также несколько экспертов. Они сошлись во мнении, что все нынешние беды украинцев из-за политики Порошенко. Со своей стороны, автор "документалки" заявил, что знает, как превратить Украину в процветающее государство.

В своих высказываниях, чем-то напоминающих предвыборные речи, Саакашвили назвал необходимым развитие в стране туристической индустрии, поскольку видит в этом золотую жилу для казны. Также стране нужно развивать инфраструктуру, строить дороги и отели. Значительную часть времени он отвел развитию Одесской области, которую возглавлял в недавнем прошлом.

Как пишет РИА "Новости", премьера прошла в кинотеатре "Кинопанорама" при аншлаге – в зале собралось порядка 300 человек. При этом среди зрителей не нашлось ни одного политика или чиновника высокого ранга.

Стоит отметить, что показ был пробным. После презентации фильма Саакашвили отметил, что режиссерская работа еще не завершена, будут внесены некоторые коррективы, после чего "Украина, которая смогла" выйдет в широкий прокат. Пока этого не случилось, можно ознакомиться с трейлером ленты.