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Порошенко назначили дату ухода

"Марш за импичмент" в Киеве 4 февраля. Фото: Петр Сивков/ТАСС
Участники состоявшегося в Киеве митинга потребовали от президента явиться "на майдан" и добровольно объявить об отставке

В Киеве в воскресенье прошел очередной "Марш за импичмент", организованный "Движением новых сил" (ДНС) бывшего одесского губернатора Михаила Саакашвили. Участники мероприятия потребовали от Петра Порошенко 18 февраля прийти на площадь Независимости и добровольно объявить об уходе с поста президента.

"Мы вызываем гражданина Порошенко на "майдан" 18 февраля для оглашения решения об отставке. В 12:00 мы выходим на "майдан" в Киеве, на "майданы" всех городов Украины, нас выйдут миллионы. Прочь с нашего пути", - зачитал принятую митингующими резолюцию депутат Верховной рады Юрий Деревянко.

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"Если не поменять режим Порошенко, то мы рискуем потерять государственность, скатиться в хаос и коллапс. Порошенко лежит бревном на пути перемен", - сказано далее в резолюции.

Саакашвили в своем выступлении назвал Порошенко "испуганным барыгой с железными памперсами", который "давно потерял моральное право возглавлять государство".

Другие выступающие призывали власти отменить закон о реинтеграции Донбасса и снизить стоимость коммунальных услуг и "убрать бандитов из власти", передает ТАСС.

Перед митингом в центре Киева состоялось шествие "Марш за будущее", в котором приняли участие более тысячи граждан. За ними следили не менее двух тысяч сотрудников полиции и Нацгвардии.
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