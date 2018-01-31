Украинцы объедаются черной икрой

Пролетариат Незалежной, вопреки докладам ООН, питается от пуза, в том числе деликатесами

Большинство граждан Украины могут себе позволить покупать черную икру, а представители власти имеют право на дорогой отдых на островах. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады от канувшей в лету Партии регионов, политолог Тарас Чорновол, комментируя в эфире телеканала NewsONE семейный вояж генпрокурора страны Юрия Луценко на Сейшелы.

По его утверждению, сейчас "абсолютное большинство" украинцев приобретает продукты, на которые он может лишь "смотреть и облизываться", несмотря на свое прошлое депутатство.

"Вырос спрос на черную икру, люди спокойно покупают, а раньше ее даже не завозили. А теперь люди стали жить лучше. Я вот смотрю, что люди покупают в супермаркете возле моего дома. А я напомню, что я живу не в Конча-Заспе (элитный исторический район на юго-востоке Киева), или в Царском Селе, а на Позняках, пролетарский район ", - поведал Чорновол.

При этом политик признал и наличие в стране очень бедных украинцев.

Он добавил, что и президент Петр Порошенко, и генпрокурор Луценко имеют право на дорогой отдых.

"А почему нет? А почему никто не говорит, что прошлый год этот же Порошенко встретил на фронте? Луценко, вернув государству такие суммы, тоже имеет на то право" , - считает бывший соратник беглого Виктора Януковича.

Напомним, 29 января ООН опубликовала доклад, в котором говорится, что в 16 странах мира, в том числе на Украине, из-за внутренних конфликтов отмечается нехватка продовольствия.

Что касается Луценко и Порошенко, то украинское общество бурно обсуждает новогодние поездки первого на Сейшельские, а второго на Мальдивские острова в то время, как страна находится в очень тяжелом экономическом положении, с большим грузом долгов и затянувшимся противостоянием в Донбассе.

