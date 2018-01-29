Всему виной вооруженное противостояние между Киевом и Донбассом

В 16 странах мира из-за внутренних противоречий, включая Украину, отмечается нехватка продовольствия. Об этом Совет безопасности ООН предупредили продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) и Всемирная продовольственная программа (ВПП), сообщает РИА "Новости" в понедельник, 29 января.

"Дефицит продовольствия в странах, пострадавших в результате конфликтов, продолжает усиливаться, а это означает, что гуманитарные усилия по оказанию помощи и поддержке средств к существованию остаются жизненно важными", - говорится в соответствующем докладе.



В документе проанализирована ситуация в 16 странах: Афганистане, Бурунди, Гаити, Гвинее-Бисау, Демократической Республике Конго, Ираке, Йемене, Либерии, Ливане, Мали, Сирии, Сомали, Судане, Украине, Центральноафриканской Республике, Южном Судане, а также на трансграничной территории на озере Чад.

Именно вооруженные конфликты являются основной угрозой для продовольственной безопасности данных государств.

Хуже всего в данном вопросе обстоят дела у Йемена, где с нехваткой продовольствия сейчас сталкиваются около 60% населения, а это примерно 17 миллионов человек. Далее следуют Южный Судан (45% населения), Сирия и Ливан, где отмечен большой приток сирийских беженцев (33% населения).

В связи с этим докладом необходимо напомнить, что чуть ранее, а именно 19 января 2018 г., другое подразделение ООН Всемирная продовольственная программа (WFP) объявило, что из-за недостатка финансирования приняло решение свернуть программу поставки на восток Украины продовольствия для нуждающегося местного населения.

По словам международного аналитика Майкла Боцюркива, который в свое время работал спикером Наблюдательной комиссии ОБСЕ в Незалежной, к этому моменту Украина была единственной страной Европы, которая получала продовольственную помощь.

Так, с ноября 2014-го по июнь 2017-го WFP передала продовольствие 970 тысячам человек, проживающим непосредственно в зоне эскалации конфликта в Донбассе. По оценкам экспертов, в 2018 г. такую помощь необходимо было предоставить на сумму $187 млн, сообщал "МК".

Боцюркив считает, что причиной свертывания программы WFP в шахтерском регионе могло стать "исчерпание дипломатического инструментария".

Российский экономист и политолог Александр Дудчак, комментируя доклад ООН, выразил уверенность, что Украине все-таки голод не грозит, при этом признал, что за последние 4 года ситуация, конечно, сложилась плохая.

"Из-за того, что упали доходы населения, многие переходят на питание с приусадебных участков, как ни печально. И при нынешнем руководстве я не вижу поводов для оптимизма. Они радуются, что люди уезжает в ту же Польшу. То есть сама государственная власть делает все, чтобы население на Украине было меньше", - приводит RT его слова.

Эксперт предсказал, что в ближайшее время ситуация не изменится в лучшую сторону, только "после смены власти, когда придут не дешевые однодневные политики", а те, которые радеют за страну.

