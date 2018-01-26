ООН пророчит Украине демографическую катастрофу
Население Украины к 2050 г. сократится с 44,22 миллиона до 36,42 миллиона человек, а России - до 132,73 миллиона. Об этом говорится в докладе ООН.
"По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий население Восточной Европы резко сократится. Хуже всего, что большинство стран отказываются рассматривать решения, которые помогли бы замедлить демографическую катастрофу", - отмечается в документе.
В десятке наиболее уязвимых восточноевропейских стран по потере населения находятся Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша, Венгрия. По прогнозам специалистов, их население сократится на 15% и более к 2050 году.
Количество жителей Украины к 2100 г. упадет до 28 миллионов 186 тысяч, России - до 124 миллионов 13 тысяч человек.
По данным ООН, в Незалежной в 2017 г. живет 44 миллиона 223 тысячи человек, в РФ - 143 миллиона 990 тысяч.
Также сообщается, что на период прошлого года население Земли составило 7,6 миллиарда человек. В докладе отмечается, что ежегодно прирост землян составляет 83 миллиона человек. Прогнозируется рост жителей планеты по меньшей мере до 2050 года.
Как сообщила на днях министр здравоохранения России Вероника Скворцова, смертность жителей страны во всех возрастных группах снизилась в 2017 году. "У лиц трудоспособного возраста за первые же полгода - на 17%. При этом
продолжительность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического -
72,6 года. У женщин - 77 лет", - цитировал 16 января ТАСС Скворцову.
До ядерного катаклизма осталось 2 минуты
Мир стоит на пороге своего конца
Икру и масло довели до идеала
Определены новые стандарты качества на ряд продуктов
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Инопланетяне подготовили захват Земли
- Земле грозит нашествие инопланетных вирусов
- Доказано: Земля съела другие планеты
Сирия
- США задумали отхватить кусок Сирии
- Россия предлагала секретную сделку по Сирии
- Турция ударила по курдам "Оливковой ветвью"
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина