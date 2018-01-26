Через 30 с лишним лет Восточная Европа превратится в безлюдное пространство

Население Украины к 2050 г. сократится с 44,22 миллиона до 36,42 миллиона человек, а России - до 132,73 миллиона. Об этом говорится в докладе ООН.

"По прогнозам, в течение следующих нескольких десятилетий население Восточной Европы резко сократится. Хуже всего, что большинство стран отказываются рассматривать решения, которые помогли бы замедлить демографическую катастрофу", - отмечается в документе.

В десятке наиболее уязвимых восточноевропейских стран по потере населения находятся Болгария, Латвия, Молдова, Украина, Хорватия, Литва, Румыния, Сербия, Польша, Венгрия. По прогнозам специалистов, их население сократится на 15% и более к 2050 году.

Количество жителей Украины к 2100 г. упадет до 28 миллионов 186 тысяч, России - до 124 миллионов 13 тысяч человек.

По данным ООН, в Незалежной в 2017 г. живет 44 миллиона 223 тысячи человек, в РФ - 143 миллиона 990 тысяч.

Также сообщается, что на период прошлого года население Земли составило 7,6 миллиарда человек. В докладе отмечается, что ежегодно прирост землян составляет 83 миллиона человек. Прогнозируется рост жителей планеты по меньшей мере до 205​0 года.

Как сообщила на днях министр здравоохранения России Вероника Скворцова, смертность жителей страны во всех возрастных группах снизилась в 2017 году. "У лиц трудоспособного возраста за первые же полгода - на 17%. При этом продолжительность жизни увеличилась до рекорда нашего исторического - 72,6 года. У женщин - 77 лет", - цитировал 16 января ТАСС Скворцову.

