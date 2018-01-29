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В смерти отца Максаковой нашли много странностей

Мария Максакова. Кадр youtube.com
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Саму артистку словили на лжи

О кончине отца Петера Игенбергса Мария Максакова сообщила на личной странице в Facebook 28 января.

Оперная певица выложила ролик, который назвала "Папе", и сопроводила его трогательной подписью: "Мой любимый папа - спасибо тебе за все".

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На фоне соболезнований, которые женщине начали выражать знаменитости и обычные пользователи Сети, неожиданно прозвучали слова Станислава Садальского, опубликованные им в Instagram. В подписи к фото Людмилы Нарусовой и Петера Игенбергса актер написал: "Он ушел в канун Рождества, дочь поделилась этим горем только сегодня. Примите искрение соболезнования". Мария Максакова пока никак не прокомментировала выпад в свою сторону.

😩Он ушёл в канун рождества,дочь поделилась этим горем только сегодня. Примите искрение соболезнования #садальский

Публикация от Станислав Садальский (@stassadal)

К слову, ей досталось не только от Садальского - бывшую солистку Мариинского театра обвинили в лжи посетители ее страниц в соцсетях. Поблагодарив всех за соболезнования и слова поддержки, женщина добавила: "Лайки ставить не буду. Я все читаю".

Но, как отмечает сайт "Экспресс-газеты", молчание Максаковой продлилось всего шесть часов. После этого она начала активно лайкать комментарии, которые оставили подписчики ее канала YouTube. Это не осталось незамеченным. Некоторые отреагировали мгновенно: "Пообещала значит лайки не ставить, а тут каждый коммент отметила. Врать даже в таких ситуациях - это не то, что бы неправильно, а просто чудовищно, по-моему".  

Напомним, доктор физико-математических наук Петер Игенбергс скончался в Подмосковье в возрасте 80 лет после перенесенного накануне Нового года инсульта.

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