Максакова пережила новую семейную трагедию

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О смерти 80-летнего Петера Игенбергса Мария Максакова сообщила в Facebook, посвятив ушедшему из жизни отцу песню "Ой у гаю при Дунаю".
"Спасибо всем за поддержку. Лайки ставить не буду. Я все читаю", - ответила она своим подписчикам.
В начале января Игенбергс, находившийся на подмосковной даче, пережил тяжелый инсульт, оказавшись полностью парализован. За ним ухаживал помощник по хозяйству Серафим.
Актриса Людмила Максакова и гражданин ФРГ Петер Игенбергс поженились в 1974 году. В 1977 году у пары родилась дочь Мария.Мария Максакова в настоящее время живет на Украине, куда уехала в конце 2016 года вместе с мужем, бывшим депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В марте прошлого года Вороненкова расстрелял киллер в центре Киева. Следствие пришло к выводу, что заказчиком преступления стал бывший гражданский муж Максаковой, "авторитетный" предприниматель Владимир Тюрин.
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