Максакова забыла о Вороненкове
Мария Максакова порадовала поклонников своими аппетитными формами. Певица с головой ушла в интернет и теперь общается со зрителями через личный блог. Новый ролик поразил пользователей Сети в самом начале. Максакова сидит на стуле и не стесняясь демонстрирует свое декольте, из которого видна ее большая грудь.
Равнодушных зрителей не осталось, и многие высказывали свое восхищение в комментариях, пишут "Дни.ру".
Другие обратили внимание на низ певицы. Максакова надела мини-юбку и тем самым стала похожа на модель из взрослых журналов.
Фанаты с восторгом оценили наряд и предположили, что Мария больше не тоскует по погибшему Денису Вороненкову. Теперь она вовсю ищет себе нового мужчину.
Конечно же, нашлись и те, кому не понравился новый стиль оперной исполнительницы. По их мнению, в таком возрасте женщина не должна носить одежду в обтяжку и так открыто демонстрировать свои формы. Однако на все эти язвительные замечания Мария, видимо, не обращает внимания и еще не раз порадует поклонников сексуальным образом.
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