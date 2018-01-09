Максакова воскресила Вороненкова

Оперная певица записала видеоблог с сообщениями покойного мужа

Артистка не устает удивлять новыми затеями. Теперь она решила исполнить песню "известного на весь мир" Николая Леонтовича на свой лад. Мало того, она еще и о традициях напомнила, и видеоблог записала.

В его первой части Мария Максакова рассказала, как побывала во Владимирском соборе в Киеве, и о работе в студии. А во второй спела "Щедрика", причем на экране в это время сменяли друг друга фотографии самой певицы, ее покойного мужа Дениса Вороненкова, их сына Ивана и скриншоты SMS-переписки супругов.

"Доброе утро, любимая, рыба моя", "Любимый мой, ненаглядный, мое счастье, я скучаю уже невозможно", "Ты - мое все" и другие обращения опубликованы на YouTube-канале Максаковой.

Артистка поселилась в Киеве с декабря 2016 года. И после гибели мужа в марте 2017-го она всячески доказывает свою преданность Украине - и пением на языке этой страны, и в разных интервью.