Оперная дива показала зрителям, как она готовится к Новому году

Популярная певица Мария Максакова, вдова беглого российского экс-депутата Дениса Вороненкова, стала видеоблогером. В новом ролике, выложенном на YouTube, она приходит на презентацию, пробует интересные напитки и расписывает новогодние игрушки вместе с маленьким сыном.

В начале ролика Максакова, одетая в что-то стильное и темное, пришла на вечеринку, где неоднократно попробовала различные напитки. Для начала Мария бесстрашно выпила бокал с таинственной жидкостью голубого цвета и отправилась в бутик известной ювелирной марки. Потом она пригубила коктейль со льдом и лимоном. И, наконец, дива закусила ягодой клубнички бокал, вероятнее всего, с шампанским.

После этого Максакова посетила фабрику елочных игрушек. Одетая в нежную белую шубку и шапочку с двумя помпонами Мария была похожа на Снегурочку. Певица и сама создала стильную новогоднюю игрушку: нарисовала на белом шаре черную собачку, китайский символ наступающего года.

Вместе с Максаковой попробовал свои силы в рисовании ее маленький сын от Дениса Вороненкова. Мальчику трудно было самостоятельно нарисовать что-нибудь, поэтому ему помогли. От волшебной фабрики Мария пришла в полный восторг. "Мне безумно понравилась атмосфера, совершенно потрясающие люди работают", - поделилась своими эмоциями певица, показывая зрителям блога новогодние подарки.

В России сбежавшего на Украину бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова посмертно обвинили в мошенничестве и фальсификациях. Вороненков был убит 23 марта 2017 г. в Киеве. Вдова Вороненкова Мария Максакова в настоящее время живет на Украине.