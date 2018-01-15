Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Максакова показала сделанное во время беременности фото

Мария Максакова. Кадр youtube.com
Оперная дива поделилась личным снимком

Сбежавшая на Украину оперная певица и экс-парламентарий Мария Максакова опубликовала в Сети эффектное фото, на котором она снята на 7-м месяце беременности. 

На снимке указано, что он сделан в январе 2016 года. "Концерт в Бресте! Прекрасная публика! Город!" - написала Максакова.

По теме

Звезда сидит перед зеркалом в гримерке в очень красивом синем платье с эффектной концертной прической. Поклонники Максаковой по достоинству оценили фотографию: "Ну, на 7ом месяце, Ванечка уже кое что понимал в оперной музыке...", "С Ванечкой в животеке чудесное Время", "Мария Вы прелесть!" (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

Мария Максакова родила сына Ивана своему супругу Денису Вороненкову в апреле 2016 года. Бывший депутат Государственной думы от КПРФ Вороненков сбежал вместе с женой на Украину в конце 2016 года. В марте 2017 г. он был застрелен в центре Киева.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

WADA ответит за все после Олимпиады

Москва прижмет к стене виновных в травле спортсменов

Консульство США в России впало в паранойю

Белому дому мерещится тотальная слежка Кремля

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей