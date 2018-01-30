Киев похвастался украинской крылатой ракетой
Незалежная провела сегодня первое успешное испытание новой крылатой ракеты наземного базирования украинского производства. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов.
Как говорится в пресс-релизе ведомства, ракета способна точно поражать наземные и морские цели. Утверждается, что это полностью украинская разработка конструкторов госпредприятия "ГосККБ "Луч" в сотрудничестве с другими государственными и частными предприятиями ОПК Украины.
"Во время испытаний, которые прошли успешно, проверялись летные характеристики и работа систем ракеты", - заявил глава СНБО, который координирует национальную ракетную программу.
По его словам, перед украинскими конструкторами поставлена задача "разработать комплексы крылатых ракет не только наземного, но и морского и воздушного базирования".
Турчинов отметил, что "дальность действия наших крылатых ракет и их боевое снаряжение не противоречат подписанным Украиной международным соглашениям для такого вида оружия".
Он напомнил о "тотальном разоружении" ВСУ в рамках Будапештского меморандума, когда в армии Незалежной не осталось ни одной крылатой ракеты.
"Сегодняшними испытаниями мы открыли новый этап ракетной программы, в соответствии с которым наши Вооруженные силы должны получить мощные высокоэффективные крылатые ракеты, способные на большом расстоянии точно поражать вражеские цели", - подчеркнул Турчинов. И добавил, что ракетные комплексы данного класса являются "важнейшим фактором сдерживания агрессора".
Видео запуска украинской новинки "кровавый пастор" выложил на своей странице в Facebook.
Между тем в России заявления Турчинова назвали провокацией, чепухой и глупостью. Так сообщения из Незалежной прокомментировал RT военный и политический аналитик, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков. По его мнению, украинцы всего лишь "взяли по привычке старую советскую ракету, провели легкую модернизацию и теперь пытаются выдать за какой-то новый продукт".
Эксперт считает, что это "П-120, которые были на вооружении малых ракетных кораблей Черноморского флота", а заявления главы СНБО настолько расплывчаты, что только вызывают сомнения сомнений.
"Чтобы сделать ракету с дальностью стрельбы, как американские "Томагавки" или наш "Калибр", надо иметь соответствующие системы управления и двигатели. Все это на Украине никогда не выпускалось. Сделать такое они просто не могут, поэтому и идут подобные непрозрачные объявления", - резюмировал Сивков.
Напомним,
22 декабря 2017 г. на полигоне в Одесской области украинцы отрапортовала об успешных испытаниях ракетного комплекса "Ольха".
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