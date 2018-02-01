МВФ даст денег только нищей Украине

Фонд уточнил условия выделения финансовой помощи Киеву

Закон об Антикоррупционном суде и доведение внутренних цен на газ до рыночного уровня - вот два основных требования, без выполнения которых Международный валютный фонд (МВФ) не станет пересматривать программу расширенного финансирования Украины и перечислять ей очередной транш. Об этом заявил глава представительства МВФ в Киеве Йоста Люнгман.

Накануне президент Незалежной Петр Порошенко в рамках форума в Давосе встречался с директором-распорядителем МВФ Кристин Лагард. Как написали украинские СМИ, она в жесткой форме потребовала от киевских властей выполнения согласованных ранее обязательств, в том числе повышения тарифов на газ и связанные с ним коммунальные услуги на 20%. Причем сделать это необходимо в кратчайшие сроки.

Поскольку после переговоров Порошенко сообщил, что транш от МВФ придет в первом полугодии 2018 г., несложно сделать вывод, что своих граждан он сдал. В скором времени их ожидает повышение платы за газ, отопление, горячую воду. Учитывая, что сейчас украинские пенсионеры, да и многие работающие люди отдают за коммуналку львиную долю своих доходов, армия нищих в стране скоро сильно увеличится.

Между тем в МВФ считают, что все в порядке. "Это достижимые показатели, надеемся на скорое их выполнение", - приводит "Интерфакс-Украина" слова Люнгмана. Чиновник также подчеркнул, что у Фонда "есть определенные условия, их надо выполнить", если государство рассчитывает получить кредитную помощь.

Помимо цен на газ и создания Антикоррупционного суда, представитель МВФ назвал обязательным условием удержание инфляции и сохранение политики гибкого обменного курса. Проще говоря, если повышение тарифов на коммуналку вызовет падение гривны, денег Киеву опять же не видать. Удобная политика.