Захарова пригрозила интервентам

Влезть во внутренние дела страны не получится ни у кого

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о возможных вмешательствах других стран в выборы президента России.

По ее словам, к нарушителям суверенитета страны применят самые жесткие меры, "включая публичную реакцию и предание гласности имеющихся данных". При этом Захарова подчеркнула, что у МИД есть сведения о готовящихся вмешательствах в дела государства.

"Мы также располагаем сведениями о планах деструктивного вмешательства некоторых стран во внутренние дела России в контексте президентской избирательной кампании", - цитирует ее РИА "Новости".

Также она рассказала о том, что Латвия и Эстония не помогут России в организации выездных голосований. Мария Захарова отметила, что страны, считающие себя демократическими, не соответствуют этому определению.

"Мы с сожалением отмечаем, что не все страны, в том числе, считающие себя демократическими, идут нам навстречу в плане обеспечения свободного волеизъявления наших граждан", - добавила она.

Выборы президента России пройдут 18 марта.