Американцев выгонят с выборов президента РФ
Американским политикам, дипломатам и чиновникам не позволят вмешиваться в президентские выборы. Более того, их даже лишат возможности выступить в роли наблюдателей. Об этом госслужащих США предупредило Министерство иностранных дел РФ.
"Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в Российской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 г. сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано", – заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков (его слова приводит "Интерфакс").
На участки пустят только тех американских граждан, которые "включаются в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами".
Такой ответ на препятствия, чинимые российским дипломатам в ходе выборов президента США в 2016 г., на Смоленской площади замыслили давно. В январе этого года стало известно, что в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ направили предложение лишить американских дипломатов права быть наблюдателями на предстоящих выборах главы государства.
Впоследствии член ЦИК Василий Лихачев заявил, что Центризбирком, скорее всего, согласится с предложением дипломатического ведомства. "Пока я не ознакомлен с документом МИД, но, как правило, рекомендация Министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения", – говорил он.
Подобным ответом действия МИД, вероятнее всего, не ограничатся. Накануне Сергей Рябков не исключил, что Москва "зеркально отреагирует" на возможные санкции США из-за якобы вмешательства 13 россиян в американские выборы. "У нас есть собственные списки лиц, которым органичен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но, прежде чем об этом говорить (об ответных мерах), надо посмотреть, что реально будет происходить в данной сфере", – отметил чиновник.
Рябков особо обратил внимание на то, что американцы начинают активно обвинять Россию и ее граждан во всех мыслимых грехах "с учетом нашего внутреннего календаря". "Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России", – заявил дипломат.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На протяжении последних полутора лет американские политики и представители спецслужб регулярно обвиняют "кремлевских хакеров" во вмешательстве в ход выборов президента США в ноябре 2016 г., на которых победу одержал Дональд Трамп.
Россияне отчаялись накопить на жизнь
Объем сберегательных вкладов населения падает рекордными темпами
Российских керлингистов лишили медалей
Решение принято в отсутствие спортсмена
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Раскрыта тайна "черепа пришельцев" у людей
- НЛО прилетел в Беларусь за картошкой
- Инопланетяне посылают на Землю смерть
Сирия
- Израиль ударил по Сирии и потерял истребитель
- США нашли оправдание удару коалиции в Сирии
- В Сирии рухнул построенный российскими военными мост
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина