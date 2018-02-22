Американцев выгонят с выборов президента РФ

Заокеанские дипломаты не смогут наблюдать за ходом голосования

Американским политикам, дипломатам и чиновникам не позволят вмешиваться в президентские выборы. Более того, их даже лишат возможности выступить в роли наблюдателей. Об этом госслужащих США предупредило Министерство иностранных дел РФ.



"Что касается американских дипломатов и сотрудников американских загранучреждений в Российской Федерации, то они не будут допущены к этому процессу с учетом того, что в ходе выборов в США в 2016 г. сотрудникам российских загранучреждений в США в такой возможности было отказано", – заявил журналистам заместитель главы МИД Сергей Рябков (его слова приводит "Интерфакс").

На участки пустят только тех американских граждан, которые "включаются в состав миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ по наблюдению за выборами".

Такой ответ на препятствия, чинимые российским дипломатам в ходе выборов президента США в 2016 г., на Смоленской площади замыслили давно. В январе этого года стало известно, что в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) РФ направили предложение лишить американских дипломатов права быть наблюдателями на предстоящих выборах главы государства.

Впоследствии член ЦИК Василий Лихачев заявил, что Центризбирком, скорее всего, согласится с предложением дипломатического ведомства. "Пока я не ознакомлен с документом МИД, но, как правило, рекомендация Министерства иностранных дел является приоритетной для любого российского учреждения", – говорил он.

Подобным ответом действия МИД, вероятнее всего, не ограничатся. Накануне Сергей Рябков не исключил, что Москва "зеркально отреагирует" на возможные санкции США из-за якобы вмешательства 13 россиян в американские выборы. "У нас есть собственные списки лиц, которым органичен въезд в Россию, есть другие формы реагирования. Я ничего не исключаю, но, прежде чем об этом говорить (об ответных мерах), надо посмотреть, что реально будет происходить в данной сфере", – отметил чиновник.

Рябков особо обратил внимание на то, что американцы начинают активно обвинять Россию и ее граждан во всех мыслимых грехах "с учетом нашего внутреннего календаря". "Парадоксальным образом американцы делают шаги, которые направлены на вмешательство в наши внутренние дела, на нагнетание напряженности в отношениях в преддверии выборов президента России", – заявил дипломат.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта. На протяжении последних полутора лет американские политики и представители спецслужб регулярно обвиняют "кремлевских хакеров" во вмешательстве в ход выборов президента США в ноябре 2016 г., на которых победу одержал Дональд Трамп.