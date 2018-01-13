Москва ответит на беспредел США

Необходимо вести с международным сообществом работу для противостояния санкционному беспределу и политике шантажа со стороны Вашингтона

Россия будет искать наиболее эффективные формы реагирования на возможные санкции США без ущерба своим интересам, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. А параллельно - настойчиво объяснять Вашингтону ущербность и порочность санкционной политики в отношении Ирана и КНДР.

Дипломат отметил, что под каток американских санкций попадает все более широкий круг стран. "В этой ситуации естественным было бы определение формы направления работы в широком международном составе над вопросом о том, как можно было бы противостоять этому американскому санкционному хаосу и беспределу. Мы будем вести работу на этот счет по разным линиям", - пообещал Рябков.

Он также предупредил, что выход из ядерной сделки с Ираном, возможность которого рассматривает администрация Трампа, "нанесет очень серьезный удар по всей системе международных договоренностей и укреплению режима ядерного нераспространения".

Договороспособность США как субъекта международных отношений оказывается под все большим вопросом, в то время как арсенал внешнеполитических средств Вашингтона все чаще сводится к методам шантажа и давления. "Это одна из наиболее тревожных тенденций на международной арене", - приводит РИА Новости слова Рябкова.