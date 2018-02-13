Киев собрался реконструировать советские истребители в штурмовики по краденной документации многолетней давности

Российская корпорация "МиГ" рекомендовали украинским оборонщикам отказаться от идеи модернизировать истребители МиГ-29 , так как для этого у Незалежной нет достаточных ресурсов.

В прошлый четверг, 8 февраля, украинское издание "Деловая столица" рассказало о программе ВВС страны переделать истребители в штурмовики и продлить их "срок годности" еще на 35-40 лет. Эту затею уже приготовились воплотить на Львовском авиационно-ремонтном заводе.

"Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью", – прокомментировали эту информацию в российской самолетостроительной корпорации, цитату приводит РБК.

По словам представителей "МиГ", в то время, как мировые лидеры авиастроения стремятся сделать самолеты максимально гибкими в применении, украинский оборонно-промышленный комплекс выбрал другой вектор развития – превратить хороший истребитель в "посредственный штурмовик".