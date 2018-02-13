План Киева по модернизации МиГ рассмешил разработчиков
Российская корпорация "МиГ" рекомендовали украинским оборонщикам отказаться от идеи модернизировать истребители МиГ-29 , так как для этого у Незалежной нет достаточных ресурсов.
В прошлый четверг, 8 февраля, украинское издание "Деловая столица" рассказало о программе ВВС страны переделать истребители в штурмовики и продлить их "срок годности" еще на 35-40 лет. Эту затею уже приготовились воплотить на Львовском авиационно-ремонтном заводе.
"Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью", – прокомментировали эту информацию в российской самолетостроительной корпорации, цитату приводит РБК.
По словам представителей "МиГ", в то время, как мировые лидеры авиастроения стремятся сделать самолеты максимально гибкими в применении, украинский оборонно-промышленный комплекс выбрал другой вектор развития – превратить хороший истребитель в "посредственный штурмовик".
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