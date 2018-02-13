В Киеве считают, что раз армия стала одной из сильнейших в мире, то пора брать российский полуостров

Очередное рацпредложение по теме "восстановления контроля" киевскими властями на Крымом сделал представитель фракции "Народного фронта" в Верховной раде Юрия Береза. Он уверен, что лишь силовым путем Незалежная сможет вернуться на полуостров.

"Как бы мы ни краснели, ни белели, только украинский солдат, украинская армия способна вернуть суверенитет и в Донбассе, и в Крыму. Других вариантов у нас нет", – заявил депутат в эфире телеканала "112".

По его словам, Минские соглашения оказались полезны для Украины потому, что позволили "привести в порядок" военное строительство и реорганизовать вооруженные силы страны, которые были в плачевном состоянии из-за действий всех бывший руководителей.

"Президенты, премьеры, представители Рады все сделали для того, чтобы уничтожить украинскую армию. Они говорили, что в 21 веке армии не нужны, потому что никто уже не будет воевать. Кто-то говорил, что за снижение в $100 за газ Россия от нас отцепится. Нет, Россия никогда от нас не отцепится", – сказал Береза.

Он отметил, что Москва считает Украину частью России, однако "наше будущее за пределами РФ". Более того, убежден украинец, "время России уже заканчивается".

Береза заверил, что ВСУ стала "одной из сильнейших армий Европы" и теперь ее потенциала достаточно для наступления на Крым.

Сей 48-летний уроженец Днепропетровщины в свое время служил на Камчатке и в Калининграде. В 2011 году против него было возбуждено уголовное дело по факту растраты 350 тыс. гривен, когда он работал директором "Инженерной защиты территории города" в Днепропетровске. Сторонник майдана, Береза отметился яркими экстремистскими высказываниями и инициативами.

Так, еще осенью 2014 года он собрался "брать" Кубань и Москву, в 2015-ом в ходе "освобождения" Крыма пообещал сжечь крымчан, потому что "как-то культурно" сделать это не получится. А мае 2017 года депутат угрожал устроить для парламентской оппозиции "ночь длинных ножей".

Вот таких после "революции достоинства" родила "ридна нэнька" народных парламентариев.

