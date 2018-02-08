А Киев исходит желчью, забрасывая Берлин протестными реляциями

Украина направила властям ФРГ ноту протеста из-за визита в Крым делегации немецких парламентариев. Об этом в четверг, 8 февраля, сообщил один из ее участников, депутат земельного парламента Северный Рейн - Вестфалия Рогер Бекамп в ходе пресс-конференции в Симферополе.

"Хочу процитировать эту ноту протеста, которую мы вчера получили: "Мы ведем разговоры с правительством временно оккупированной территории". Хочу сделать заявление: мы здесь не видим никакой русской оккупации", – цитирует РИА "Новости" германского гостя.

Бекамп обвинил немецкие СМИ в неправдоподобной информации о происходящем на российском полуострове. По его мнению, антироссийские санкции наказывают не власти РФ, а простых крымчан.

"Мы смогли понять, что было много всего сказано лишнего – особенно санкции: для чего это было сделано? Кто был наказан? Мы поняли, что эти санкции – это наказание жителей Крыма за то, что они проголосовали, чтобы быть в России. Мы много говорили о референдуме, и очень рады, что здесь был проведен настоящий референдум", – приводит слова депутата "Крыминформ".

Кроме того, Бекамп сообщил, что приехавшие в Крым члены фракции "Альтернатива для Германии" намерены обсудить с однопартийцами их недовольство по поводу данного визита.

"Два человека из нашей партии нас раскритиковали. Хочу напомнить, что программа партии "Альтернатива для Германии" говорит, что мы выступаем против санкций. И что для нас важно: мы за народное голосование. Мы надеемся, что те в нашей партии, кто высказался против нашей поездки, уже сожалеют об этом", – пообещал крымский гость.

Также члены делегации озаботились темой снятия препятствий для путешествий жителей полуострова по российским загранпаспортам. "У нас была возможность вчера увидеть новый аэропорт в Симферополе, мы очень надеемся, что в скором будущем прямые рейсы Симферополь – Германия будут функционировать. Чтобы те люди, которые хотят приехать в отпуск в Крым, могли сделать это напрямую", – заявил Бекамп.

Накануне посол Украины в Германии Андрей Мельник разразился в Сети постом, где сообщил о том, как он провел "воспитательную беседу" с руководством немецкой партии, представители которой приехали в Крым. Украинский дипломат заявил, что он выполнил "полезную миссию", а именно "вправил мозги " немцам за этот вояж.

Напомним, депутаты земельных парламентов ФРГ от третьей по численности партии в бундестаге "Альтернатива для Германии" прибыли в Крым 3 февраля и пробудут там до 9-го.

