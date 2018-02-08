О масштабных планах сотрудничества с российской Республикой рассказали немецкие депутаты

Находящиеся с визитом в Крыму представители трех земельных парламентов ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" считают, что полуострову может пригодиться немецкий опыт в таких областях, как строительство дорог и переработка отходов. Об этом в четверг, 8 февраля, заявил член парламента земли Берлин Хью Бронсон, во время встречи делегации с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

"Мы будем активно содействовать тому, чтобы бизнесмены смогли приехать на экономический форум в Ялте. Мы конечно готовы помочь в направлении строительства дорог, переработки мусора, канализации. Мы готовы сотрудничать по этим сферам", – цитирует РИА "Новости" Бронсона.

Гость из ФРГ пообещал, что берлинцы поддержат туризм в Крыму, школьные и молодежные обмены, потому как между городами важно партнерство.

Также на встрече шел разговор о сотрудничестве в сфере образования, спортивных и культурных проектов, в том числе, проведение совместного фестиваля дружбы.

Немецкие депутаты пригласили главу Республики в Германию. "Большая благодарность за то, что мы здесь сегодня смогли поговорить, и надеемся на ответный визит", – приводит ТАСС слова одного из них. Аксенов ответил, что как только с него снимут санкции, наложенные ЕС на крымских руководителей, он обязательно воспользуется приглашением.

Глава Крыма отметил, что власти Республики планируют изучить современные технологии переработки мусора, очистки воды и современных энергосберегающих технологий.

"Мы по каждому направлению готовы закрепить конкретных ответственных и организовать проработку всех наших предложений. А потом в любое удобное для вас время, когда вы сможете повторно посетить Крым, мы готовы обсудить результаты работы этих групп", – подчеркнул россиянин.

В заключение немецкие гости заявили, что приедут в Крым снова уже на отдых со своими семьями.

Делегация депутатов ФРГ из девяти человек находится на полуострове с 3 февраля, завтра у них последний день визита.

