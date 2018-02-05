Незалежная угрожает судом немецким депутатам

Киев послал черную метку парламентариям из ФРГ, посетившим российский Крым

Против немецких депутатов на Украине возбуждено уголовного дело по факту их въезда на территорию полуострова. Расследование открыла прокуратура виртуальной "Автономной Республики Крым". Как сообщает пресс-служба этого мифического ведомства, базирующегося в Киеве, дело возбуждено по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в ФРГ.

Отмечается, что внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по факту "нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию".

Санкция статьи, возбужденной в отношении немецких парламентариев, предусматривает наказание в виде лишении свободы на срок до 3 лет.



Делегация депутатов трех земельных парламентов ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна - Вестфалии) прилетела в Крым 3 февраля с вполне ясными целями - для обсуждения вопросов, связанных со снятием санкций с России. Посол Украины в Германии Андрей Мельник на следующий день заявил, что "безответственный вояж" для "этих горе-депутатов" может иметь "плачевные правовые последствия".

"Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно", - грозно написал он в своем Twitter.

В Берлине раскритиковали поездку представителей бундестага в Крым, однако каким-то образом не стали их наказывать. Как подчеркнул глава пресс-службы правительства ФРГ Штеффен Зайберт, за частные поездки на полуостров наказание не предусмотрено.

Немецкая делегация пробудет в Крыму девять дней. Депутаты заявили, что полуостров, его природа и люди оставили приятные впечатления. В понедельник они посетили международный детский центр "Артек", пишет Крыминформ.

Позже сегодня стало известно, что немцев рассмешила реакция Незалежной на их визит в Крым.

"Мы сейчас едем в микроавтобусе, как раз читаем последние новости. Сначала они возмутились, а теперь просто смеются", - рассказал агентству руководитель немецкой национально-культурной автономии Крыма, депутат Госсовета республики Юрий Гемпель.