Незалежная угрожает судом немецким депутатам

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Против немецких депутатов на Украине возбуждено уголовного дело по факту их въезда на территорию полуострова. Расследование открыла прокуратура виртуальной "Автономной Республики Крым". Как сообщает пресс-служба этого мифического ведомства, базирующегося в Киеве, дело возбуждено по результатам рассмотрения обращения посольства Украины в ФРГ.
Отмечается, что внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований и начато досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения по факту "нарушения гражданами Федеративной Республики Германия порядка въезда на временно оккупированную территорию".
Санкция статьи, возбужденной в отношении немецких парламентариев,
предусматривает наказание в виде лишении свободы на срок до 3 лет.
Делегация депутатов трех земельных парламентов ФРГ от партии "Альтернатива для Германии" (Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна - Вестфалии) прилетела в Крым 3 февраля с вполне ясными целями - для обсуждения вопросов, связанных со снятием санкций с России. Посол Украины в Германии Андрей Мельник на следующий день заявил, что "безответственный вояж" для "этих горе-депутатов" может иметь "плачевные правовые последствия".
"Жаль, что наши предупреждения до сих пор не воспринимаются серьезно", - грозно написал он в своем Twitter.
В Берлине раскритиковали поездку представителей бундестага в Крым, однако каким-то образом не стали их наказывать. Как подчеркнул глава пресс-службы правительства ФРГ Штеффен Зайберт, за частные поездки на полуостров наказание не предусмотрено.
Немецкая делегация пробудет в Крыму девять дней. Депутаты заявили, что полуостров, его природа и люди оставили приятные впечатления. В понедельник они посетили международный детский центр "Артек", пишет Крыминформ.
Позже сегодня стало известно, что немцев рассмешила реакция Незалежной на их визит в Крым.
"Мы сейчас едем в микроавтобусе, как раз читаем последние новости. Сначала они возмутились, а теперь просто смеются", - рассказал агентству руководитель немецкой национально-культурной автономии Крыма, депутат Госсовета республики Юрий Гемпель.
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