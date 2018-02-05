Тимошенко полетела позавтракать с Трампом

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Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко с однопартийцами вылетела в Вашингтон, где примет участие в традиционном молитвенном завтраке, на котором ожидается присутствие президента США Дональда Трампа. Об этом сообщается на сайте партии.
"Делегация "Батькивщины" во главе с лидером партии Юлией Тимошенко находится в Соединенных Штатах Америки с целью участия в мероприятиях по программе Национального молитвенного завтрака, а также проведения ряда рабочих мероприятий", - говорится в сообщении.
Отмечается, что руководство Верховной рады проинформировано о командировке делегации "Батькивщины" по соответствующей процедуре.
Само мероприятие состоится в элитном отеле "Вашингтон Хилтон" 8 февраля. Как ранее написала "Страна.ua", в целом в США прибудет большой десант украинских деятелей от разных политдвижений. Только от "Народного фронта" в Штаты отправятся около 20 человек и по 10-15 от других партий.
Издание напоминает, что в 2017 г. с украинцами случился забавный казус. Когда делегация Незалежной прибыла на завтрак в вышиванках, организаторы мероприятия сделали комплимент украинским гостям, назвав их национальную одежду "красивыми монгольскими костюмами".
Что касается Юлии Владимировны, то она смогла пообщаться с Трампом в прошлом году на завтраке, подловив американца у мужского туалета. Интересно, как у нее получится конфиденциальный диалог с главой Белого дома в нынешнем.
Также украинское издание со ссылкой на анонимный источник из числа участников прошлогоднего завтрака пишет, что неофициальная сумма взносов за присутствие на данном мероприятии колеблется от 10 тыс. до полумиллиона долларов, а украинские политики тогда жертвовали по $10-25 тысяч.
Ранее, 25 января, стало известно, что на молитвенный завтрак приглашена и кандидат на пост президента РФ телеведущая Ксения Собчак.
Между тем главы трех российских парламентских комитетов - Андрей Макаров (по
бюджету и налогам), Анатолий Аксаков (по финансовому рынку) и Вячеслав
Никонов (по образованию и науке) - отказались ехать в Вашингтон, несмотря на приглашение коллег из Конгресса. Так наши парламентарии выразили протест после публикации "кремлевского доклада". По информации "Интерфакса", российская делегация состояла из 70 человек.
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