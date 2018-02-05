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Максакову обсмеяли за суржик

Мария Максакова. Фото: facebook.com/maria.maksakova
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Интервью оперной дивы вызвало недоумение

Поклонники певицы Марии Максаковой не приняли ее желания отказаться от русского языка. Они обсмеяли ее интервью на "чистом" украинском и посчитали, что ее "мова" больше напоминает "суржик". 

Несколько дней назад на телеканале НТВ вышел сюжет о Марии. В эфире беглая депутатка рассказала, что не собирается возвращаться в РФ, где у нее остались двое детей. Кроме того, она демонстративно заявила, что не будет говорить исключительно на украинском. 

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Пользовтели Сети такое желание Максаковой не поддержали. Некоторые из них отметили, что это выглядит несуразно: ведь она толком не выучила его, а некоторые посчитали, что ее речь больше напоминает суржик. 

Были и такие, кто окрестил интервью дивы "позором" и даже сравнил ее с животным "жующим траву", пишет "Экспресс-газета". 

"Не умеешь разговаривать на украинском языке – не мучь уже других своим блеянием...», «Смешно слушать ее говор украинский с русским окончанием слов", - приводит издание слова одного из зрителей программы. 

Фоторепортаж
Максакова шокировала странным костюмом
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: facebook.com/maria.maksakova
Фото: facebook.com/maria.maksakova Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda Komsomolskaya Фото: GLOBAL LOOK press/Nadezhda Lebedeva
Марина МОНРО
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