Максакову обсмеяли за суржик

Интервью оперной дивы вызвало недоумение

Поклонники певицы Марии Максаковой не приняли ее желания отказаться от русского языка. Они обсмеяли ее интервью на "чистом" украинском и посчитали, что ее "мова" больше напоминает "суржик".

Несколько дней назад на телеканале НТВ вышел сюжет о Марии. В эфире беглая депутатка рассказала, что не собирается возвращаться в РФ, где у нее остались двое детей. Кроме того, она демонстративно заявила, что не будет говорить исключительно на украинском.

Пользовтели Сети такое желание Максаковой не поддержали. Некоторые из них отметили, что это выглядит несуразно: ведь она толком не выучила его, а некоторые посчитали, что ее речь больше напоминает суржик.

Были и такие, кто окрестил интервью дивы "позором" и даже сравнил ее с животным "жующим траву", пишет "Экспресс-газета".

"Не умеешь разговаривать на украинском языке – не мучь уже других своим блеянием...», «Смешно слушать ее говор украинский с русским окончанием слов", - приводит издание слова одного из зрителей программы.

