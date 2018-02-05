Хорваты требуют от Киева заменить испорченные МиГи

Загреб терпел, терпел, а затем решил годы спустя рассердиться на как бы отремонтированные украинцами истребители

Минобороны Украины обязан заменить четыре поврежденных фронтовых самолета МиГ-21, которые были заказаны у Незалежной Хорватией. Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Jutarnji Vijesti в понедельник, 5 февраля.

"Хорватия хочет вернуть на Украину четыре неисправных боевых самолета МиГ-21 и просит министерство обороны Украины заменить их четырьмя неиспорченными самолетами с государственной гарантией от Украины", - пишет издание.

Отмечается, что речь идет об истребителях 131, 132, 134 и 135, приобретенных Загребом у Киева в рамках капитального ремонта и закупки боевых эскадрилий, а через три с половиной года после доставки ВВС Хорватии признанных неисправными и непригодными для использования.

По информации издания, Хорватия заплатила за истребители госкомпании "Укрспецэкспорт" около 8 млн евро.

На прошлой неделе Минобороны республики направило Украине соответствующую служебную ноту. Загреб потребовал от Киева предоставить новые самолеты взамен некачественно отремонтированных в 2014 году.

В договоре о ремонте самолетов и закупке подержанных машин указывалось, что истребители прослужат еще 10 лет - до 2023 года, однако уже через пару лет ВВС Хорватии признали МиГи непригодными к полетам: протекали топливные баки, отказывали бортовые навигационные системы. Один из последних полетов чуть не закончился гибелью экипажа - несмотря на отказ техники хорватские пилоты все-таки смогли посадить машину.

В марте 2016 года хорватская военная полиция начала масштабное расследование по закупкам и ремонту в Незалежной истребителей МиГ-21. Сообщалось, что летом 2013 года Хорватия заключила с "Укрспецэкспортом" контракт стоимостью более 17 млн евро на закупку пяти истребителей и ремонт еще семи МиГ-21. Выяснилось, что купленные самолеты оказались на пять лет старше, чем было указано в документах, а ремонт выполнен некачественно.

Кроме того, двигатели двух из пяти машин оказались неизвестного происхождения - якобы из серийные номера не соответствуют заявленным в документации.

В рамках расследования хорватская сторона запрашивала помощь у болгарской полиции, поскольку установлено, что корпуса самолетов оказались родом из Болгарии. По данным издания, речь идет о старых крылатых боевых машинах, которые использовала болгарская армия до 1998-го, а спустя три года они были списаны. Еще через 5 лет корпуса приобрела Украина в качестве запчастей. Однако до сих пор неизвестно, как они вообще попали в Незалежную, потому что София официально уведомила НАТО, что самолеты уничтожены.

Помнится, в 2016 году хорватские и украинские СМИ глумились над тем, что один из "отремонтированных" самолетов перевозили в Загреб... грузовиком.

На прошлой неделе "Укроборонпром" пожаловался, что российские оборонщики перехватывают у Киева заказы на ремонт и обслуживание боевой техники, включая вертолеты и те же МиГи.

