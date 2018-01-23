Однако в президентском рейтинге газовая принцесса чуть опережает нынешнего главу государства

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко обогнала президента Незалежной Петра Порошенко в декабрьском опросе украинцев на тему, за кого бы они проголосовали, случись досрочные президентские выборы. Результаты исследования, проводимого фондом "Демократические инициативы" имени Ильи Кучерива и социологической службой Центра Разумкова, представлены 23 января в Киеве, сообщает "Интерфакс-Украина".

В выборах президента готовы принять участие 67,1% опрошенных, не готовы - 20,4%, затруднились ответить 12,3% респондентов.

Согласно данным опроса, Тимошенко поддержали бы 8,7% граждан Украины, а 7,6% проголосовали бы за Порошенко.

Отмечается, что за альтернативного политика готовы отдать свои голоса 13,5% украинских избирателей.

Опрос проходил с 15 по 19 декабря 2017 г. во всех регионах страны, за исключением российского Крыма и неподконтрольных Киеву территорий ДНР и ЛНР. В исследовании приняли участие 2 тысячи 4 респондента в возрасте от 18 лет.

Предыдущий опрос, представленный в середине прошлого декабря, показал, что за Юлию Владимировну проголосовали бы 7,9% избирателей, за Петра Алексеевича - 6,5%. Судя по последнему рейтингу, оба политика чуть улучшили свои показатели, а пан Порошенко еще и сократил разницу с украинской Жанной д'Арк.

