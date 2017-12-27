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Порошенко возглавил рейтинг неудачников

Петр Порошенко. Фото: GLOBAL LOOK press/Danil Shamkin
Президент Незалежной по-прежнему не вызывает доверия у граждан, несмотря на полученное звание

Население Украины выбрало Порошенко политиком года. Правда, проголосовали за него несчастных 10%. Остальные посчитали, что в Незалежной вообще нет сильных политиков. Такой вывод следует из опроса, проведенного Фондом "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива и социологической службой Центра Разумкова.

Немного отстал от него главный возмутитель спокойствия в Киеве Михаил Саакашвили (7,3%). Тройку же лидеров замкнула председатель партии и лидер фракции "Батькивщина" Юлия Тимошенко - 5,3%, пишет "Укринформ". 

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При этом четверть опрошенных уверены, что на Украине нет сильных политиков. Поэтому никто из них не достоин голоса.

Полученные данные, однако, разнятся с уверенностью населения в Порошенко. Согласно опросу, проведенному социологической группой "Рейтинг", 38% респондентов потребовали немедленного отстранения его от должности действующего президента.

Все же около половины опрошенных дали шанс доработать лидеру страны свой срок. При этом они добавили, что следующим должен прийти новый лидер со свежим взглядом и способный решить накопившиеся проблемы. 

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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