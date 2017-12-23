Собчак закосила под Тимошенко

Телеведущая с уложенной вокруг головы косой вступила в партию, которая выдвинула ее в президенты, и презентовала предвыборную программу

Ксения Собчак в субботу вступила в партию "Гражданская инициатива", от которой будет участвовать в президентских выборах в марте следующего года. Партийный съезд по итогам голосования включил ее кандидатуру в руководство "Гражданской инициативы", избрав членом федерального политсовета.

Собчак объяснила, что вступила в партию намеренно, планируя надолго остаться в политической жизни. "Я, конечно же, знаю, что я могла бы не вступать в партию, но это было мое решение, я рада, что [лидер "ГИ"] Андрей Нечаев меня в этом решении поддержал. Потому что мне бы хотелось, чтобы на основе партии "Гражданская инициатива" мы и дальше продолжали активную политическую борьбу. И, конечно же, президентские выборы - это только этап на этом поле политической борьбы", - сказала кандидат в президенты журналистам, напомнив, что после президентских выборов страну будут ждать думские.

Предвыборная программа кандидата в президенты Собчак называется "123 трудных шага" – по количеству пунктов по внутренней, внешней и социальной политике и экономике.

"Важнейшей проблемой нашей страны сегодня стала несменяемость власти, порождаемая ею коррупция и, как следствие, несправедливое распределение общественного блага, замедление технического и социального прогресса, международная изоляция, экономический кризис", - сказано в предисловии программы, которую цитирует РИА Новости.

Собчак позиционирует себя как "кандидат против всех", а о своей кампании говорит, что она "рассчитана на людей, которым не нравится жить в бедности в богатейшей стране".

Журналисты обратили внимание, что на съезд "Гражданской инициативы" Собчак пришла с уложенной вокруг головы косой – такая прическа неизбежно заставляет вспомнить Юлию Тимошенко.

Сама она, однако, не считает, что ее стиль перекликается со стилем экс-премьера Украины. "Я самые разные делаю себе прически и, честно говоря, не очень об этом думаю... Мне кажется, брендом должны стать те слова, которые я произношу, брендом должна стать моя программа, в которую я верю, брендом, я очень надеюсь, станет сегодняшняя речь, которую я произнесла. Ну, а то, что кандидат при этом должен хорошо выглядеть, это тоже некая обязанность, на мой взгляд, перед моими избирателями, но это не самое главное", - прокомментировала Собчак свой внешний вид, отвечая на вопросы журналистов.