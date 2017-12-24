В президенты выдвинулись уголовники

Свои кандидатуры на президентские выборы выдвинули бизнесмен Сергей Полонский и оппозиционер Алексей Навальный

С утра в спорткомплексе "Крылатское" инициативная группа из 520 граждан выдвинула кандидатом в президенты РФ бизнесмена Сергея Полонского. Основную часть инициативной группы составили пожилые женщины, которые вели себя довольно шумно, передает ТАСС.

Полонский вкратце изложил перед собравшимися свою предвыборную программу, заявив, что в стране "должно быть развитие", а он как раз и есть "развиватель". Он напомнил, что в США на последних президентских выборах победил его коллега по профессии - девелопер, добавив, что у него и Дональда Трампа по ряду проектов были "одни и те же архитекторы и конструкторы".

Предприниматель предложил относиться к России как к большому девелоперскому проекту, пообещал снизить стоимость кредитов для бизнеса и добиться переезда Госдумы и Совета Федерации в "Москва-сити".

Как самовыдвиженцу, для регистрации на выборах Полонскому необходимо будет собрать 300 тысяч подписей избирателей, причем в одном регионе может быть собрано не более 7,5 тыс. подписей. Подавать подписи и документы на регистрацию можно с 27 декабря до 31 января.

Сергей Полонский ранее был судим, но суд при вынесении приговора переквалифицировал обвинение с тяжкой статьи "мошенничество" на статью средней тяжести "мошенничество в сфере предпринимательской деятельности", к настоящему времени утратившую силу. Таким образом, бизнесмен не был осужден за тяжкое преступление. К тому же лицо, освобожденное от наказания, считается несудимым, а Полонский был освобожден от наказания в связи с истечением срока давности.

Решение о возможности регистрации Полонского ЦИК примет после того, как получит все необходимые документы.

Ближе к полудню в Серебряном бору в Москве собрание группы избирателей поддержало самовыдвижение на президентских выборах оппозиционера Алексея Навального, также ранее судимого.

"742 участника собрания проголосовали за, против ноль, воздержалось ноль", - огласил результаты голосования председатель собрания. Навальный и его уполномоченные планируют сегодня подать документы в ЦИК, который в воскресенье работает до 15 часов.

За соблюдением процедур на собрании следили представители Мосгоризбиркома.

По закону, россияне, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость, не имеют права быть избранными.

Навальному в 2017 году вынесли повторный приговор по делу "Кировлеса". Он был осужден на 5 лет условно по тяжкой статье УК "присвоение и растрата". Ранее ему был вынесен приговор по делу о хищении средств компании "Ив Роше Восток", сгласно которому Алексей Навальный получил 3,5 года заключения условно, а его брат Олег - 3,5 года колонии общего режима.

Глава ЦИК Элла Памфилова неоднократно поясняла, что Навальный на данный момент не может баллотироваться на выборах из-за имеющейся судимости. Однако сам Навальный утверждает, что, согласно Конституции РФ, не может быть избранным лишь у того, кто содержится в местах лишения свободы.