Президента России выберут без украинцев

Приглашать наблюдателей из соседней страны было бы лукавством

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова выступила против приглашения на выборы главы государства наблюдателей из Незалежной. Отношения между нашими странами сейчас не на том уровне, чтобы делать подобные предложения.



"Вы сами понимаете, это было бы лукавство, совершенно бессмысленно сейчас направлять приглашения на выборы на Украину. Это нереально", - заявила Памфилова журналистам, когда те ее спросили о том, будет ли ЦИК приглашать на выборы украинских коллег.

"В данном случае я не хочу ни лукавить, ни высказывать какие-то нереальные возможности. Нет. Уровень отношений наших стран в данной ситуации пока не позволяет нам обмениваться наблюдателями", - добавила глава Центризбиркома, чьи слова приводит РИА "Новости".

По словам Памфиловой, Киев сам не хочет дружить с Москвой. ЦИК недавно направлял приглашения на международную конференцию об электоральных тенденциях во многие зарубежные страны, в том числе украинским коллегам, но ответа не получил.

Если вынести за скобки Украину, то в остальном никаких ограничений по приглашению иностранных наблюдателей не ожидается. Контролировать ход голосования будут гости "со всех континентов" (входит ли в их число Антарктида, глава ЦИК не уточнила). По подсчетам Памфиловой, это будут представители примерно 100 стран. Особенно много ожидается наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ.

На данный момент в Центризбиркоме не знают, смогут ли российские граждане, проживающие на Украине, принять участие в голосовании. "Я не могу вам сейчас ответить на этот вопрос, поскольку это зависит не от меня и даже не от нашего МИД. Я не знаю, кто сейчас сможет ответить определенно по этому или по каким-либо другим аспектам относительно ситуации, которая сложилась на Украине", - сказала Памфилова.

Она посоветовала россиянам, находящимся на Украине, изыскать возможность в день голосования приехать на родину, чтобы воспользоваться избирательным правом. "Приехать по крайней мере в приграничные российские города - это более вероятный сценарий. Могу предположить, с учетом предыдущего негативного опыта, что опять какие-то агрессивные молодчики будут препятствовать гражданам посещать наши консульства, посольство", - отметила глава ЦИК.

На прошлогодних выборах в Государственную думу РФ активисты украинских националистических организаций пытались заблокировать российские дипломатические учреждения, чтобы не дать россиянам принять участие в выборах.