В КПРФ определились с выбором кандидата в президенты России

На высший пост в стране будет претендовать директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин. Такое решение принял в пятницу, 22 декабря, президиум ЦК КПРФ, сообщает РИА "Новости".

Компартия сегодня проводит президиум ЦК и пленум, на котором рассматриваются вопросы по подготовке к выборам президента РФ. Отмечается, что в пятницу принято предварительное решение о кандидате от КПРФ.

"Президиум рекомендовал Грудинина", - сказал агентству член президиума ЦК Сергей Обухов.

Окончательное решение будет принято в субботу, 23 декабря, тайным голосованием.

Ранее неизменный лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что кандидатура Грудинина "активно рассматривается" в партии для выдвижения на выборы главы государства в 2018 году. По его мнению, предприятие Грудинина является лучшим в стране.

Сам же предприниматель уже заявил, что готов идти на выборы, если его поддержит партия.

Павел Николаевич Грудинин коренной москвич, ему 57 лет. Имеет два высших образования, удостоен звания "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ". В подмосковном совхозе, расположенном в Ленинском районе, он работает с 1982 года. Директором уже ЗАО "Совхоз имени Ленина" Грудинин стал в 1995-м.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 г., избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.