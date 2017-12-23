Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Зюганов будет на подхвате у Грудинина

Павел Грудинин (справа) и Геннадий Зюганов. Фото: Николай Галкин/ТАСС
продолжениеПутин обозначил сверхзадачу России
Бессменный лидер КПРФ подтвердил, что возглавит избирательный штаб беспартийного кандидата в президенты

По словам Геннадия Зюганова, директор подмосковного Совхоза имени Ленина Павел Грудинин - удачная кандидатура на должность президента.

По теме

"Пленум вчера единогласно выдвинул Павла Николаевича. Меня поддержали и избрали руководителем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил и руководителем избирательной кампании, мне поручено подготовить избирательную программу, согласованную со всеми силами", - сказал Зюганов журналистам перед началом съезда КПРФ, на котором он пообещал представить вариант предвыборной программы из 18 пунктов.

"Это человек, который умеет работать, умеет слышать людей и выполнять свои обещания", - приводит РИА Новости характеристику, которую лидер коммунистов дал потенциальному кандидату в президенты. 

Накануне пленум ЦК КПРФ единогласно поддержал выдвижение Грудинина на пост главы государства. Окончательное решение примет сегодня съезд во время тайного голосования.

Сам Грудинин, который является беспартийным, заявил, что для него решение пленума стало неожиданным.

Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Россияне теряют работу

Минтруд сообщил о возникновении неприятного тренда в экономике

Похмелью приходит конец

Новое поколение сможет отказаться от употребления привычного алкоголя, заменив его синтетическим

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей