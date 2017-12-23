Зюганов будет на подхвате у Грудинина

Бессменный лидер КПРФ подтвердил, что возглавит избирательный штаб беспартийного кандидата в президенты

По словам Геннадия Зюганова, директор подмосковного Совхоза имени Ленина Павел Грудинин - удачная кандидатура на должность президента.

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"Пленум вчера единогласно выдвинул Павла Николаевича. Меня поддержали и избрали руководителем Высшего государственного Совета народно-патриотических сил и руководителем избирательной кампании, мне поручено подготовить избирательную программу, согласованную со всеми силами", - сказал Зюганов журналистам перед началом съезда КПРФ, на котором он пообещал представить вариант предвыборной программы из 18 пунктов.

"Это человек, который умеет работать, умеет слышать людей и выполнять свои обещания", - приводит РИА Новости характеристику, которую лидер коммунистов дал потенциальному кандидату в президенты.

Накануне пленум ЦК КПРФ единогласно поддержал выдвижение Грудинина на пост главы государства. Окончательное решение примет сегодня съезд во время тайного голосования.

Сам Грудинин, который является беспартийным, заявил, что для него решение пленума стало неожиданным.