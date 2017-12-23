Президент выступил на съезде "Единой России" с речью, в которой обозначил первоочередные задачи партии и государства

В своем выступлении президент подчеркнул, что партия должна честно обозначить стоящие перед страной проблемы и настойчиво устранять все то, что мешает ее развитию.

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"Главное - надо честно обозначить нерешенные проблемы, настойчиво их решать, ставить перед собой еще более масштабные цели и добиваться результатов. Впереди очень много важных, значимых, не терпящих отлагательства дел, а все, что удалось сделать, - это только фундамент, но не гарантия дальнейшего успешного развития", - сказал президент.

Говоря о будущем России, Путин призвал относиться к ней как к молодой и устремленной в будущее стране, а не "как к любимой бабушке", несмотря на тысячелетнюю историю.

"Мы должны сделать Россию молодой, устремленной вперед. Чтобы этого добиться, нам нужно решить те задачи, о которых мы сейчас говорим: нам нужно внести существенные изменения в развитие здравоохранения и образования, в развитие инфраструктуры", - перечислил глава государства.

Еще родна важнейшая задача – борьба с бедностью, которую Путин назвал угрозой для стабильности и единства общества. "Нам, безусловно, нужно продолжить работу по снижению количества людей, имеющих доходы ниже прожиточного минимума, снизить бедность, уровень и массовость, масштаб которой представляет угрозу для стабильности и единства нашего общества", - сказал президент, добавив, что "нетерпимой должна быть ситуация, когда человек с востребованной профессией, квалификацией за свой труд получает мизерную зарплату.

Путин призвал сделать российскую политическую систему более гибкой, способной адаптироваться к быстрым переменам современного мира. Что касается экономики, Россия добьется того, чтобы ее уровень достиг и превысил мировой, заявил президент.

По его словам, РФ должна не только прочно закрепиться в пятерке крупнейших глобальных экономик, но и приблизиться к передовым странам по уровню ВВП на душу населения. А для этого "предстоит кардинальным образом обновить инфраструктуру страны", резюмировал Путин.