Верховный суд отказал Навальному

Отказ ЦИК в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального в кандидаты на пост президента признан законным

Верховный суд в субботу рассмотрел иск оппозиционера с требованием признать незаконным отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального в президенты. Сам оппозиционер в суд не явился, передает ТАСС.

"Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить", - огласил решение судья.

Алексей Навальный в 2017 году был осужден по тяжкой статье УК "Присвоение и растрата" и приговорен к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком один год и пять месяцев.

Согласно законодательству, права быть избранными не имеют граждане РФ, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость.

При этом Навальный заявляет, что по Конституции права избираться лишены только граждане, находящиеся в местах лишения свободы. "Представляются несостоятельными доводы ЦИК об ограничении Навального на участие в выборах из-за наличия судимости с условным наказанием", - заявил в суде юрист оппозиционера Александр Помазуев.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее неоднократно поясняла, что из-за судимости Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.