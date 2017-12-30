Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Верховный суд отказал Навальному

Фото: Global Look Press/Anton Belitsky
Отказ ЦИК в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального в кандидаты на пост президента признан законным

Верховный суд в субботу рассмотрел иск оппозиционера с требованием признать незаконным отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального в президенты. Сам оппозиционер в суд не явился, передает ТАСС.

По теме

"Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить", - огласил решение судья.

Алексей Навальный в 2017 году был осужден по тяжкой статье УК "Присвоение и растрата" и приговорен к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком один год и пять месяцев.

Согласно законодательству, права быть избранными не имеют граждане РФ, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость.

При этом Навальный заявляет, что по Конституции права избираться лишены только граждане, находящиеся в местах лишения свободы. "Представляются несостоятельными доводы ЦИК об ограничении Навального на участие в выборах из-за наличия судимости с условным наказанием", - заявил в суде юрист оппозиционера Александр Помазуев.

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее неоднократно поясняла, что из-за судимости Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.
Отдел информации
новости партнеров
Загрузка...

Пенсионерам не придется стареть

Вопрос о повышении пенсионного возраста по-прежнему не решен

Биткоин назвали дутой величиной

Один из крупнейших банков мира дал шокирующую оценку популярной криптовалюте

Выбор редакции

Новости партнеров

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей