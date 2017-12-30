Верховный суд отказал Навальному
Верховный суд в субботу рассмотрел иск оппозиционера с требованием признать незаконным отказ Центризбиркома в регистрации инициативной группы по выдвижению Навального в президенты. Сам оппозиционер в суд не явился, передает ТАСС.
"Административный иск Навального об оспаривании решения Центральной избирательной комиссии отклонить", - огласил решение судья.
Алексей Навальный в 2017 году был осужден по тяжкой статье УК "Присвоение и растрата" и приговорен к пятилетнему условному сроку с испытательным сроком один год и пять месяцев.
Согласно законодательству, права быть избранными не имеют граждане РФ, приговоренные к лишению свободы за совершение тяжких или особо тяжких преступлений и имеющие на день голосования неснятую или непогашенную судимость.
При этом Навальный заявляет, что по Конституции права избираться лишены только граждане, находящиеся в местах лишения свободы. "Представляются несостоятельными доводы ЦИК об ограничении Навального на участие в выборах из-за наличия судимости с условным наказанием", - заявил в суде юрист оппозиционера Александр Помазуев.Глава ЦИК РФ Элла Памфилова ранее неоднократно поясняла, что из-за судимости Навальный сможет участвовать в выборах после 2028 года.
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