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Двух выдвиженцев в президенты не допустили к выборам

Фото: Александр Щербак/ТАСС
Центризбирком не стал принимать документы у кандидата-женщины, а Верховный суд отказал кандидату-мужчине

Центральная избирательная комиссия отказала в пятницу Ирине Волынец в приеме документов для выдвижения на выборы президента России. "Документы не приняты", - сообщили ТАСС в пресс-службе Центризбиркома.

Волынец, которая возглавляет движение "Национальный родительский комитет", подавала документы для выдвижения в президенты от партии "Народ против коррупции".

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В этот же день Верховный суд удовлетворил иск Центризбиркома об отмене регистрации группы избирателей в поддержку самовыдвиженца, лидера движения "Возрождение" у предпринимателя Александра Чухлебова.

По закону кандидат на должность президента не может иметь иностранного гражданства или вида на жительство, а Чухлебова оказался вид на жительство в Финляндии, о чем он сам сообщил в ФМС в 2014 году. Сейчас предприниматель утверждает, что на момент проведения собрания в поддержку его самовыдвижения вида на жительство у него уже не было.

Ранее Верховный суд отказал оппозиционеру Навальному в праве участвовать в выборах президента из-за имеющейся у него судимости по тяжкой статье УК РФ.

Первое января было последним днем, когда самовыдвиженцы могли подать уведомления о проведении собрания группы избирателей в поддержку своего выдвижения. Документы от самовыдвиженцев ЦИК будет принимать до полуночи 7 января, от кандидатов от партий - до 12 января.

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