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Сторонник КПРФ умер на встрече с Грудининым

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
Смерть наступила во время встречи кандидата в президенты России с доверенными лицами

Субботнюю встречу Грудинина со сторонниками в Центральном доме литераторов в Москве омрачила трагедия – один из присутствовавших на ней мужчин скоропостижно скончался.

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"Ему стало плохо. Скорая помощь приехала, но это была мгновенная смерть. Давайте почтим его память минутой молчания", - обратился к собравшимся в зале лидер КПРФ Геннадий Зюганов.

Руководитель пресс-службы партии Александр Ющенко сообщил ТАСС, что умерший был "председателем Совета ветеранов и сторонником КПРФ".

Директор подмосковного совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый Компартией в президенты РФ, накануне был зарегистрирован в Центризбиркоме в качестве кандидата. Перед этим он, как того требует законодательство, закрыл счета в иностранном банке на сумму порядка 14,4 млн рублей и избавился от ценных бумаг.

В ряде СМИ появилась информация о том, что на счетах директора совхоза хранилось 7,5 миллиардов рублей, но Александр Ющенко заявил, что они "неверно интерпретировали представленную Грудининым в ЦИК информацию".

"Нет никаких 7,5 миллиардов. На трех счетах у него было порядка 35 млн рублей, и они были превращены в ценные бумаги. Некоторые СМИ вчера неверно посчитали и растиражировали, что каждая бумага стоит 37 миллионов, и умножили их на количество ценных бумаг, из этого получилась цифра 7,5 миллиардов", - пояснил руководитель пресс-службы КПРФ.

Отдел информации
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