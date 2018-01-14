"Единая Россия" предоставила площадки для сборщиков подписей за Путина

Партия предоставила в распоряжение сборщиков подписей в поддержку Путина несколько сотен приемных во всех 85 регионах

Активисты и сборщики подписей в поддержку Владимира Путина обратились в "Единую Россию" с просьбой предоставить 14 января помещения общественных приемных, чтобы можно было собрать подписи. Сегодня партия предоставила для этого несколько сотен площадок во всех 85 регионах страны. Приемные работают с 9 до 19 часов.

"О приемных люди знают – они приходят сюда со своими проблемами, предложениями, советами. Те из них, кто хотел бы поставить свою подпись в поддержку Владимира Владимировича Путина, имеют возможность это сделать сегодня. Двери общественных приемных открыты для всех", – сообщила председатель комиссии президиума Генерального совета партии по работе с обращениями граждан Галина Карелова.

По словам секретаря Генсовета "Единой России" Андрея Турчака, партия лишь предоставила свои площадки. Сбором подписей она не занимается, это задача сборщиков. "Мы не занимается агитацией, никого не принуждаем. Поставить свою подпись или нет, каждый решает сам для себя", – сказал Турчак.