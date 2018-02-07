Украинский посол "вправил мозги" немцам за Крым

Киев начал "воспитывать" граждан ФРГ по вопросу принадлежности российского полуострова

Тяжелую миссию взял на себя посол Украины в Германии Андрей Мельник. В своем аккаунте в Twitter он красноречиво расписал, как провел "воспитательную беседу" с руководством немецкой партии, представители которой совершили визит в Крым.

"Пришлось выполнить малоприятную, но полезную миссию – вправить мозги руководству фракции "Альтернатива для Германии" в парламенте Северного Рейна – Вестфалии за преступный вояж в Крым их авантюрных коллег: кажется, наш холодный душ подействовал. Партия публично отмежевалась от этого", – жизнеутверждающе сообщил Мельник.

В интервью агентству "Укринформ" посол рассказал, что беседа с немцами длилась полтора часа, причем они сначала не хотели разговаривать на эту тему, однако "потом осознали, что никуда не скрыться".

По его словам, встреча была "малоприятной, но конструктивной и аргументированной". Украинскому послу показалось, что "разговор пошел на пользу" и немецкие парламентарии будут думать, прежде чем принимать такие приглашения.

"Хорошая воспитательная работа – промыть мозги", – считает Мельник. По его мнению, он донес свой месседж по адресу, т.к. представители фракции дистанцировались от своих соратников, отметив, что у них не было мандата на поездку. При этом немцы отметили, что крымский вояж в партии обсуждался, он не был поддержан, однако желающим поехать в Крым никто не препятствовал.

"Воспитательная" беседа Мельника происходила накануне, 6 февраля, в Дюссельдорфе. Пока неизвестно, кому же из граждан ФРГ "промыл" мозги украинский посол.

"Никто не имеет права говорить с нами в таком тоне. Слова посла Украины недипломатичны, господину Мельнику следует поучиться дипломатии у европейцев и прежде всего в Германии", - привел РИА "Новости" слова одного из немецких гостей депутат Госсовета Крыма Юрий Гемпель.

Парламентарий из ФРГ подчеркнул, что члены делегации – "граждане свободной Германии, депутаты и имеют право ехать туда, куда считают нужным".

Напомним, делегация из девяти депутатов региональных парламентов от немецкой партии "Альтернатива для Германии" – Берлина, Бранденбурга и Северного Рейна – Вестфалии – находится с рабочей поездкой в Крыму с 3 февраля. Пробудут парламентарии в республике до 9 февраля. Ранее немцы уже высмеяли возбуждение против них уголовного дела, которое было заведено по части 1 статьи 332-1 Уголовного кодекса Незалежной ("Нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины"). Инициатором выступила виртуальная прокуратура виртуальной Автономной Республики Крым.