Украинцы прикидываются геями и коммунистами ради убежища в Европе

Жители Незалежной идут на крайние меры, чтобы сбежать с просторов постмайданной разрухи

Граждане Украины выбрали весьма незатейливый, но давно отработанный путь получения политубежища в демократических странах Европы – они просто выдают себя за представителей сексуальных меньшинств и коммунистов. Об этом сообщают украинские "Вести".

В качестве основных причин массового бегства украинцев из страны издание называет вялотекущий вооруженный конфликт в Донбассе и разочарование в происходящем в последние годы на Украине, в том числе преследование по политическим убеждениям.

Издание поговорило с одним из счастливчиков, который получил статус политэмигранта в скандинавской стране. По его словам, после запрета на волне "революции достоинства" коммунистической партии в Незалежной украинцам стало легче мигрировать в Испанию и Италию.

"Там любят коммунистов. Поэтому можно даже задним числом обзаводиться документами, что вы были членами Компартии, и железобетонно получите там статус", – заявил собеседник издания.

Другая популярная тема, которую активно используют украинские граждане, пытающиеся осесть в старушке Европе, – вымышленные притеснения из-за сексуальной ориентации. Чтобы получить желаемый статус, некоторые обладатели паспортов с трезубцем находили себе фиктивных партнеров, "а потом разъезжались, заводили семьи и детей". Затем этих граждан ушлые европейцы начали проверять – вламывались, скажем, в пять часов утра в квартиру в поисках "фото возлюбленного в рамочке" или в соцсетях. Однако, слава разуму, подобные инспекции недавно отменили по причине их незаконности, подчеркнул источник.

Напомним, в начале января премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил, что за последние годы страна приняла более 1,5 миллиона жителей Украины, большая часть из которых являются выходцами из Донбасса.

В российском МВД 5 февраля заявили, что в 2017 г. разрешение на временное проживание в РФ получили более 96 тысяч украинцев, что почти в три раза превышает данные 2012-го.

